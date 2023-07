Nives je pred nedavnim govorila o negativnih komentarjih na družbenih omrežjih in komplimentih na drugi strani. »Mislim, da je najlažje ignorirati sovraštvo in negativne komentarje,« je dejala in dodala, da je popolno ignoriranje zato tudi njena metoda. O moških pa je povedala, da je skorajda nihče ne osvaja in da so njeni oboževalci najpogosteje virtualni ali pa že skoraj prijatelji, saj jo nekateri obožujejo že desetletja.

Dejala je tudi, da že dolgo ni srečala moškega, ki bi jo navdihoval in motiviral, in poudarila, da zna biti sama. »Popolnoma normalno se znajdem, ko sem sama. Od mojega zadnjega razmerja sta minili skoraj dve leti. Vsi seveda mislijo, da sem razočarana nad moškim spolom. Nisem,« je zatrdila in pojasnila, da še ni srečala pravega, zato se raje druži s kriminalkami in svojimi mačkami. tb