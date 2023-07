Kako daleč je Golob od pekla?

Z nekaj sarkazma bi lahko zadovoljno zinili, da vlada deluje usklajeno: koalicijske stranke so najprej v začetku tedna sporočile, da bodo zakon o digitalizaciji zdravstva, ki je že prestal prvo parlamentarno razpravo, umaknile s četrtkove izredne seje parlamenta in ga bo parlament v drugo pretresal enkrat jeseni, ministrica za digitalno preobrazbo pa je nato oznanila, da bodo na njenem ministrstvu tja do konca leta spisali krovni zakon o digitalni preobrazbi Slovenije. Logično, kajne – kaj ti bo »lex specialis« o digitalizaciji zdravstva, če nimaš krovnega zakona o digitalizaciji?! Vladajoči so se v torek sestali s pametjo.