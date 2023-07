Lisa Marie Presley je umrla 12. januarja. Tedaj so menili, da je šlo za srčni zastoj. V mesecih pred smrtjo naj bi 54-letna zvezdnica izgubila od 40 do 50 kilogramov, poleg zdravil za hujšanje pa je jemala tudi opioide. Po navedbah vira blizu družine je pred tem prestala tudi operacijo plastične kirurgije, piše dpa.

Po njeni smrti se je med pevkino materjo Priscillo in njeno hčerko Riley Keough pojavil pravni spor glede velikega skrbniškega sklada, ki ga je ustanovila Lisa. Ta je sprva za eno od soupraviteljic izbrala svojo mater, ki pa jo je pozneje izločila, tako da je njena hčerka imela edina nadzor nad skladom. Spor je bil medtem rešen, dpa pa ob tem navaja vire, ki trdijo, da je bilo iz zapuščine Lise Marie v okviru poravnave Priscilli izplačano večmilijonsko denarno nadomestilo.

Lisa Marie se je rodila leta 1968, bila je edini otrok Presleyja, ki je umrl avgusta 1977, star 42 let. Očetu je sledila v glasbene vode, kjer si je ustvarila kariero. Izdala je tri albume, od katerih se je njen prvi iz leta 2003 prodal v več sto tisoč izvodih.

Poročena je bila štirikrat, in sicer s pop legendo Michaelom Jacksonom, igralcem Nicholasom Cageom in glasbenikoma Dannyjem Keoughom in Michaelom Lockwoodom. Imela je štiri otroke, me katerimi je bila tudi omenjena igralka Riley Keough. Njen sin Benjamin Keough je leta 2020 storil samomor.

Nazadnje se je v javnosti pojavila dva dni pred smrtjo na podelitvi zlatih globusov na Beverly Hillsu, na kateri je Austin Butler dobil nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo za biografski film o Elvisu. V čustvenem nagovoru se je igralec zahvalil družini Presley za pomoč med snemanjem filma. »Hvala vam, da ste mi odprli svoja srca, spomine, dom,« je dejal. »Lisa Marie, Priscilla, za vedno vaju bom imel rad,« je dodal.