So klubi in so klubi. Nekateri z malo, spet drugi z veliko začetnico. Real Madrid zagotovo sodi med slednje. Špance je mednarodna nogometna zveza razglasila za najboljši klub 20. stoletja, lani pa so visoko v zrak dvignili pokal za zmagovalca lige prvakov, kar jim je uspelo skupno že 14-krat, v zadnjih devetih sezonah pa petkrat. Zato seveda ni čudno, da si številni nogometaši želijo obleči dres baletnikov, a to uspe le redkim. In Arda Güler se lahko pohvali, da sodi med izbrance, pa čeprav šteje komajda 18 let. O Turku tako že danes vsi pišejo z izbranimi besedami. »To je najpomembnejši klub na svetu, zato sem zelo počaščen in hkrati ponosen,« so bile prve besede mladeniča, ki bo nosil dres s številko 24.

Profesionalec je že od januarja 2021, ko je podpisal triletno pogodbo s Fenerbahčejem, že takrat pa so ga imeli za čudežnega dečka nogometa, pred katerim je še blesteča prihodnost. To je dokazal tudi na prvi tekmi državnega prvenstva, ko je Slovencu Mihi Zajcu asistiral za gol, ki je moštvo popeljal do zmage. Dobival je vse več priložnosti za igro, pri 17 letih pa je postal najmlajši strelec gola v elitni turški ligi. Ko je v vsega 255 minutah na igrišču zabil tri gole in prispeval še tri asistence, se je začel odkrit lov največjih klubov, ki so si zaželeli njegovega podpisa. Med interesenti so bili Arsenal, Liverpool, Bayern, Borussia, Barcelona in Paris Saint-Germain, a je vsem dal košarico. Nato pa je 6. julija na instagramu sporočil, da zapušča turški klub. Odločil se je za delodajalca, ki ga ni bilo na prvotnem seznamu, z Realom Madrid pa je podpisal kar šestletno pogodbo, pri čemer so Španci Turkom plačali 20 milijonov evrov odškodnine.

Vzornik ni Messi, temveč de Souza

Güler sicer velja za napadalno usmerjenega igralca sredine igrišča, ki se dobro znajde tudi na desnem krilu in za soigralce kreira številne priložnosti. Ker je tehnično odlično podkovan, se ga je oprijel naziv turški Messi. Kljub temu njegov vzornik ni Argentinec, temveč Brazilec, in sicer Alex de Souza, kapetan legendarne zasedbe Fenerbahčeja. Real je izbral z razlogom: obljubili so mu minutažo v prvem moštvu. Ali bo trener Carlo Ancelotti obljubo držal, pa je veliko vprašanje, saj se govori, da naj bi ga prvo sezono posodili v drug klub, v katerem bi imel veliko minutažo. V igri za podpis pogodbe je bila dolgo tudi Barcelona, njen športni direktor Deco je celo priletel v Carigrad, da bi mladeniča in njegove starše prepričal, da je prav Barcelona zanj najustreznejši klub, toda po besedah ESPN je bil Real z njim v pogovorih že v sezoni 2021/22, da je prišlo do uresničenja posla, pa je najzaslužnejši vodja skavtske službe Juni Calafat. Konkurenca na sredini igrišča je v španskem moštvu izjemna, ob veteranih Luki Modriću in Toniju Kroosu so tu še mladeniči Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni in Jude Bellingham. Da ga čaka ogromno dela na treningih, da bi se dokazal trenerju, se zaveda tudi sam, rekoč: »V moštvu je ogromno izjemnih nogometašev. Pripravljen sem tekmovati z njimi in si zaslužiti mesto v udarni enajsterici. Če se mi bo ponudila priložnost, jo bom zagrabil z obema rokama.«

Real Madrid zanj vedno številka ena

Čeprav ima šele 18 let, se zaveda, v kako legendaren klub prihaja, in izdaja, da je bil zanj Real Madrid med vsemi snubci vedno številka ena. Tudi zato, ker so zanj igrale številne legende, kot so Alfredo di Stefano, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Mesut Özil in številni drugi. A tudi v sedanji zasedbi so nogometaši, ki jih občuduje, Luka Modrić na primer. »Zame je najboljši igralec sredine igrišča na svetu. Od njega se bom ogromno naučil. Zelo ga spoštujem,« je zaupal turški reprezentant (doslej je v dresu z državnim grbom zbral štiri nastope in zabil en gol), ki se je pred prihodom v Madrid pogovarjal tudi z rojakom Mesutom Özilom. »Povedal mi je, da je Real največji klub na svetu. Z Mesutom se odlično razumeva, kot da bi bila brata. Dal mi je že veliko zelo uporabnih nasvetov.«

Zapustiti varno okolje domovine za tako mladega človeka seveda ni enostavno, a zavedal se je velike priložnosti, zato so tudi v matičnem klubu hitro prižgali zeleno luč in prestop odobrili. Pričakovanja, ki jih imajo odgovorni za prestop od Gülerja, so zelo visoka, saj so analitiki prepričani, da lahko postane eden najboljših evropskih nogometašev, čeprav je zelo mlad, pa je že doslej presenetil s svojimi nogometnimi veščinami, zrelostjo in osebnostjo. »Ko sem prišel k Fenerbahčeju, me je seveda zanimalo, kako delajo z mladeniči. Tedaj 16-letni Arda me je v trenutku prepričal, videl sem njegov talent, njegovo samozavest in kaj vse počne z žogo. Vedel sem, da je pred njim svetla prihodnost,« pojasnjuje Vitor Pereira, nekdanji trener Fenerbahčeja, ki pa dobro ve, da Arda kot nogometaš še ni popoln. »Ni zelo hiter, a to pomanjkljivost nadomešča z izjemno tehniko. Po slogu igre me spominja na Jamesa Rodrigueza in Paula Dybalo. Prepričan sem, da bomo o njem še veliko govorili. Srečo pa ima tudi, da ima ob sebi prekrasno družino, ki ga je lepo vzgojila,« še pojasnjuje Pereira. Güler se je sicer Realu pridružil na pripravah onkraj luže, kjer si bo skušal priboriti mesto v Ancelottijevem prvem moštvu.

