V petek zvečer je na obrobju Ljubljane mladoletni sin ubil svojega očeta. »Obveščeni smo bili o dogodku na območju policijske postaje Ljubljana Moste, kjer je oseba z ostrim predmetom porezala drugo osebo. Osumljena oseba, ki so jo policisti prijeli kmalu po dogodku v okolici, se trenutno nahaja v policijskem pridržanju in bo privedena k preiskovalnemu sodniku. Žrtev kaznivega dejanja je kljub hitri zdravniški pomoči, zaradi hudih poškodb, nekaj ur po dogodku umrla,« je v soboto sporočila Aleksandra Golec z ljubljanske policijske uprave. Kot je poročal spletni portal Žurnal24, ki se je skliceval na neuradne informacije, naj bi komaj 15 oziroma 16 let star napadalec usodno zabodel svojega okoli 50 let starega očeta. Policisti naj bi najstnika v preteklosti že obravnavali, imel pa naj bi tudi psihične težave.

Policisti so osumljenega včeraj že odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Po naših neuradnih informacijah naj bi ga odpeljali na forenzični oddelek psihiatrije, kjer bo zaradi slabega psihičnega stanja deležen zdravstvene oskrbe.

Prvotno smo poročali, da naj bi policisti osumljenca iskali in našli ob Linhartovi cesti oziroma njeni bližini. Po dodatnem preverjanju se je izkazalo, da informacija ne drži, ter da so policisti osumljenca aretirali že na obrobju Ljubljane, v bližini kraja, kjer je zabodel svojega očeta. Več stanovalcev ob Linhartovi nam je sicer pripovedovalo o prisotnosti več policijskih patrulj in reševalnih vozil, vendar se je izkazalo, da je šlo ob Linhartovi za drug, nepovezan dogodek. x