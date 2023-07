Ta projekt spremljave cen bolj spada v okvire akademskih analiz, ki jih očitno ni. Lahko bi bil del sistemskega spremljanja cen agencije za nadzor cen (slovenski OPA), če bi jo imeli. Toda nimamo niti slovenskega Galbraitha in še manj Roosevelta. Prva tovrstna spremljava cen pri trgovcih je razkrila zgolj to, da so trgovci bolj premeteni od uradnikov. Druga bo pokazala, da so tudi kmetje in drugi pametnejši od vlade. Pričakovane anomalije naj bi bile podlaga za ukrepanje. Toda ukrepov ne bo, ker bi jih sistemsko morali poznati danes, da bi jih bili sposobni izpeljati jutri.

Vladine namere antiinflacijske in sektorsko razvojne politike so politično naivne in ekonomsko zgrešene. Politika nadzora cen ima smisel, če je sistemska, sistematična in dolgoročna. Postati mora del neodvisne institucije (agencije). Politika cen pač ni zobanje briških češenj. x Mladina