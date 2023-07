V Ljubljani je bil danes namiznoteniški praznik. Pred dvorano Tivoli so se zbirali ljubitelji bele žogice, ki so leta 1965 spremljali svetovno prvenstvo. Za Darka Jorgića so na turnirju serije star contender prišli navijat tudi številni rekreativci iz celotne Slovenije, nekdanji vrhunski igralci, pretekli predsedniki zveze, drugi častni gostje ter skupine navijačev predvsem iz Zasavja. Pred letnim bifejem je bilo pestro predvsem v popoldanskem času, v večernem terminu pa se je spominov polna druščina preselila v malo dvorano Tivoli, v kateri je postavljena osrednja lepotica miza številka 1. Pred prihodom Hrastničana sta publiko ogrela najboljša igralca na svetu Wang Chuqin in Sun Yingsha, ki sta morala pokazati vse svoje znanje, da sta v dokaj tesnem dvoboju ugnala svoja obrambna tekmeca Nemca Ruwena Filusa in Južnokorejko Sun Hyo Won.

Najboljši Evropejec na svetovni lestvici je ob prihodu v ring doživel največji sprejem v svoji karieri. Njegov tekmec Alvaro Robles je bil vselej neugoden devetemu igralcu sveta. Ne le, da je z njim dvakrat izgubil, reševal je tudi zaključne žogice na zadnjih olimpijskih igrah, kjer je v nadaljevanju z uvrstitvijo v četrtfinale dosegel enega svojih največjih uspehov. Tekmeca se poznata do potankosti, saj oba tekmujeta v nemški ligi, zato sta se v zadnjih letih pomerila že osemkrat. Danes je bil na krilih navijačev sedmič boljši Darko Jorgić, ki je slavil zmago s 3:1 (8, -5, 7, 9). »Hvala vsem, ponesli ste me do zmage. V takšnem vzdušju si vsak športnik želi le, da bo znova stopil v ring. Pot do zmage je bila trnova, a sem vedel, da bo težka,« se je bučni publiki poklonil Darko Jorgić​, kamen od srca pa je padel tudi njegovi trenerki Andreji Ojsteršek Urh.

Jutri vrhunec ob 19. uri

Jutri se bo Hrastničan v osmini finala pomeril z nedavnim zmagovalcem evropskih iger Felixom Lebrunom. Šestnajstletni Francoz, ki je na svetovni lestvici napredoval na 17. mesto, je pokazal izjemno pripravljenost ter se poigral z 22. igralcem sveta Egipčanom Omarjem Assarjem. Zmagovalca dvoboja čaka lepo in težko darilo. V soboto se bo namreč pomeril z najboljšim igralcem vseh časov, 34-letnim Ma Longom, če bo jutri premagal rojaka, 24. igralca sveta Zhou Qihaa. »Felix že dva meseca ni izgubil dvoboja in je v izjemni formi. Čaka me težka tekma, a verjamem, da jo lahko ob pomoči gledalcev dobim,« je samozavesten Darko Jorgić, ki je edini medsebojni dvoboj lani dobil s 3:0, za nameček pa je na nedavnem svetovnem prvenstvu v šestnajstini finala izločil tudi njegovega brata Alexa.

Za največje presenečenje prvega dne med posamezniki je poskrbel Japonec Šunsuke Togami, ki je izločil rojaka Tomakazuja Harimota. Slednji, četrti na svetovni lestvici, v zadnjih letih skrbi, da Kitajci nimajo popolno prevlado na svetovni lestvici. Svoje mojstrstvo sta pokazala tudi Kitajca Fan Zhendong in Ma Long, navdušila pa sta tudi brata Lebrun ter Šved Truls Moregard.

Po moči v Himalajo

Darko Jorgić je bil edini slovenski igralec med elito šestnajstine finala v moški in ženski konkurenci. Izkupiček je bil pričakovan, na papirju pa je imel Deni Kožul največ možnosti, da bi se mu pridružil. Toda Logatčan se v dvorani Tivoli ni znašel. Zamudil je izjemno priložnost, da bi dosegel svoj največji posamični uspeh doslej, saj mu je bil žreb precej naklonjen. Toda izkazalo se je, da je bil vse bolj uveljavljeni Francoz Jules Rolland previsoka ovira. V primeru zmage se bi Kožul pomeril s Hrvatom Gačino, ki je v Ljubljani tekmoval s poškodovano stegensko mišico. Dvoboj Denija Kožula je razkril njegovo trenutno največjo slabost, iz katere v zadnjem obdobju ne najde izhoda. To je psihološka blokada, medtem ko njegovo namiznoteniško znanje ni sporno in je precej boljše, kot kaže njegova uvrstitev na svetovni lestvici, na kateri zaseda 124. mesto.

Izmed preostalih Slovencev je najbolj navdušila Ana Tofant. Najboljša slovenska igralka se proti Južnokorejki Jeon Jihee ni ustrašila izziva, ko je sploh prvič igrala v dvorani Tivoli in to kar na osrednji mizi. Slovenska legionarka na delu v Franciji je šele drugič sodelovala z novim selektorjem Gregorjem Komacem, kot pa kaže, je njuno sodelovanje vse boljše. To je potrdila minuta odmora v tretjem nizu, po kateri se je Slovenka v ring vrnila kot prerojena ter bila na pragu velikega presenečenja. »Po uspešni klubski sezoni sem uspešno končala tudi reprezentančno, saj sem zelo zadovoljna s svojima nastopoma na Poljskem in v Ljubljani. Sedaj potrebujem počitek, avgusta pa začenjam priprave na septembrsko evropsko prvenstvo,« je dejala Ana Tofant, ki si bo moči nabirala na severu Indije ter se podala tudi na treking v Himalajo. x