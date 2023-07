Zakon o digitalizaciji zdravstva predstavniki koalicije komunicirajo kot prvi korak v reformi zdravstva, potem ko je bil z mize umaknjen sporen zakon o ZZZS, povsem pa je spodletel tudi stresni test zdravstva v obliki interventnih ukrepov, ki naj bi skrajšali čakalne vrste. Zgodilo se je nasprotno – bolnikov, ki v vrstah za prvi pregled ostajajo nedopustno dolgo, je iz meseca v mesec več, več kot tretjino sredstev iz intervencijskih ukrepov pa so prejeli zasebniki s koncesijami. Ekipa ministrstva za zdravje je sedaj dobila še negativno mnenje informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik glede digitalizacije zdravstva. Predlog, ki je že na mizi poslancev, je po njeni oceni neustaven in neskladen z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nameček je na številne očitke že opozorila, a predlagatelji pomanjkljivosti ne odpravijo.

Prelesnikova zato še naprej opozarja, da predlog zakona prinaša preveč tveganj za posameznika in da ostaja v številnih bistvenih delih pomanjkljiv in nejasen. Informacijska pooblaščenka z mnenji sicer vseskozi sodeluje s predlagateljem, pomisleki pa so le delno upoštevani, ob popravkih pa nastajajo tudi novi. Pomanjkljiva je že sama ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki je obvezni sestavni del zakona. Posebej problematična je ustanovitev podjetja DigiZdravje d.o.o., ki je predvideno kot upravljalec centralnega zdravstvenega informacijskega sistema (CeZIS). »Sistem naj bi vseboval 19 temeljnih zbirk osebnih podatkov, ki se med seboj v celoti povezujejo, brez kakršnekoli zakonske opredelitve omejitev povezovanja glede na namene posameznih zbirk.« Prelesnikova dodaja, da bo novo javno podjetje tudi po dopolnitvah predloga vsaj v delu ključni soupravljalec vseh zbirk osebnih podatkov v zvezi z zdravjem.

IP je v zvezi s tem vnovič izpostavlja, da ni jasno, zakaj je predlagatelj izbral novo in z vidika varstva pravic posameznika bolj tvegano rešitev ustanovitve novega izvajalca centralne digitalizacije, ki bo gospodarska družba – d.o.o. »Nov subjekt naj bi bil pristojen za upravljanje centralne interoperabilnostne hrbtenice za izmenjavo osebnih podatkov, kar so zelo obsežna pooblastila za poseganje v zasebnost in posledično prinašajo velika tveganja za pravice posameznikov,« piše Prelesnikova. In dodaja: »Nedvomno gre torej najmanj za prenos pomembnega dela nalog upravljavstva ene najbolj obsežnih in najbolj občutljivih zbirk osebnih podatkov v državi v roke subjekta, za katerega je razbrati, da bi lahko deloval tudi kot subjekt zasebnega sektorja, za katerega veljajo drugačni pogoji in zahteve glede varstva osebnih podatkov ter zasebnosti, kot za subjekte javnega sektorja, prav tako so s tem povezana drugačna tveganja. Nova gospodarska družba bo namreč lahko izvajala tudi tržne storitve.«

Doslej so s temi podatki upravljali zgolj izvajalci zdravstvenih dejavnosti in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oziroma glede vsebin zavarovanja ZZZS. Predlog zakona nadalje še vedno nejasno in premalo določno opredeljuje naloge in pristojnosti različnih vključenih deležnikov pri delovanju sistema. » V novo predlagani ureditvi razmerja med novim izvajalcem centralne digitalizacije, izvajalci zdravstvenih storitev, ZZZS in NIJZ zakonsko še vedno niso dovolj jasno opredeljena in sorazmerna glede na zakonite cilje obdelave z vidika zahtev 38. člena ustave (op. a. ta govori o varstvu osebnih podatkov).« IP ob tem še opozarja, da iz zakona ni jasno razviden celoten podatkovni tok obdelave od zbiranja do vseh faz obdelav, morebitne nadaljnje obdelave in hrambe podatkov. Dodatno predlaga, da se na zakonski ravni okrepi notrnaji nadzor pri izvajalcu centralne digitalizacije.

Gre torej še za en kiks v nizu ministrstva in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Spomnimo, da so zoper njegovo delo zaradi kopičenja neuspehov v okviru napovedane zdravstvene reforme interpelacijo napovedali v SDS, vse glasnejše so tudi kritike iz koalicije, medtem pa že krožijo imena potencialnih kandidatov za zamenjavo. Premier Robert Golob je sicer za danes napovedal pogovor z ministrom. Pričakuje se, da bodo o tem spregovorili tudi poslanci in ministri Gibanja Svobode ter drugi funkcionarji stranke, ki se bodo danes popoldne sestali na Brdu pri Kranju. Delovno srečanje največje vladne stranke tik pred parlamentarnimi počitnicami bo predvidoma v znamenju aktualnih notranjepolitičnih tem. V stranki teme srečanja uradno ne komentirajo.