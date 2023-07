Zlo se razrašča v tišini

Davno so minili časi, ko so bili za otroke najbolj nevarni neznanci v belih kombijih, oboroženi s sladkarijami. Spolni plenilci nanje prežijo tudi doma ali prek pametnih naprav, ki so postale neizogiben del skoraj vsakega budnega trenutka mladih. Prijav zlorab otrok bodisi »v živo« bodisi prek spleta je iz leta v leto več. Pandemija je za pedofile predstavljala raj, v hipu so se prilagodili »novi realnosti«. Povpraševanje je generiralo ponudbo. Kakor neverjetno se sliši, obstajajo celo priročniki s podrobnimi opisi, kako pristopiti k otroku, kako ga zlorabiti, kako se izogniti prijetju. In tega si med seboj ne izmenjujejo le storilci tisoče kilometrov stran, temveč tudi pri nas. V Sloveniji. Črni trg naročanja fotografij in posnetkov zlorab je zacvetel. Ponekod so storilci zlorabe celo prenašali v živo in sprejemali navodila, želje plačnikov, ki so tako izživljali svoje najmračnejše, bolne fantazije. Na temnem spletu, in to ne zgolj v času koronavirusa, celo organizirajo tekmovanja za »najboljši video zlorabe otroka«. Še več – resnične, čeravno redke, so tudi zgodbe o starših, ki z namenom spolne zlorabe otroka spravijo na svet.