V četrtfinalu kajakaškega krosa bo tekmovala še Ajda Novak.

Poleg Savška in Božiča bodo v polfinalu kanuja veslali tudi Nejc Polenčič, Eva Alina Hočevar in Alja Kozorog, za dekleti bi sama uvrstitev v finale pomenila velik uspeh.

Prva od bork bo na tatami stopila Barada, ki se bo v boju za točke ob 11.30 pomerila z Italijanko Federico Trovalusci, že dve uri in pozneje pa jo bo čakal nastop proti Bolgarki Kristini Nikolovi v finalu lahkega kontakta.

V kategoriji lahkega kontakta se bo v finalu kategorije do 60 kilogramov Urška Gazvoda merila z Italijanko Luno Mendy, igre pa bo s stališča slovenskih nastopov zaključila Tina Baloh, tudi njena tekmica v kategoriji lahkega kontakta do 70 kilogramov bo Italijanka, in sicer Domenica Angelino