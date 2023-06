Streljanje v Brezju: Na cesti nikogar, le vnukovo truplo

Na novomeškem sodišču se je nadaljevalo zaslišanje prič na sojenju Mirku Pilingerju zaradi umora in poskusa uboja na cesti pri romskem naselju Brezje v začetku lanskega septembra. Zatožno klop si deli z Dejanom Novakom. Priče pri tragediji niso bile zraven, več so govorile o tem, kaj so slišale.