Gorenjski bojkot Zlatoperke

Kot lahko berete v današnjem časopisu, bo ob slovenski obali spet vozila ladjica Zlatoperka. Vožnja z njo bo stala simboličnih od dva do pet evrov, odvisno od relacije, seveda. Vse, ki ste ob tej informaciji navdušeni, pa gorenjska izpostava uredništva rubrike N. N. opozarja, da gre za popoln nateg. Še dobro se namreč spomnimo, da je bila vožnja s to isto ladjico včasih zastonj! Že res, da je bila gneča takšna, da se nanjo sploh ni dalo priti, ampak, še enkrat: bila je zastonj. No, zdaj pa so se Primorci Gorenjcem tako izneverili, da smo že slišali, da nameravajo vožnjo z nekdaj brezplačno ladjico bojkotirati. Se bodo raje podali na vožnjo s pletnjo po Blejskem jezeru do otoka ter si potem privoščili še kremno rezino in malo pivo. Hiter izračun je pokazal, da bo to stalo tam okoli 40 evrov na osebo, ampak tukaj gre za načela!