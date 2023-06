Če bi v SD imeli kaj politične modrosti, bi pod svojo znamko združili vse na levici od Milana Kučana do Pahorja in vladali Sloveniji. Namesto tega ostaja socialna demokracija v Sloveniji šibka. Slovenija je majhna država in morala bi znati izkoristiti vsakega kapitalca. Pahorjev osebni uglednostni in socialni kapital presega tistega od večine strank. Njegova poznanstva v svetu so širša od tistih predsednika vlade in predsednika države skupaj. Ampak oba ga ignorirata. On pa nastopa naprej. Ker ni več funkcionar, si lahko privošči več, in ne manj, kot prej. Zakaj bi se skrival in umikal, ko pa bo v javnem življenju preživel večino kritikov, tako kot jih je doslej.