Predsednica podprla prizadevanja KPK

Predsednik protikorupcijske komisije (KPK) Robert Šumi je med predstavitvijo poročila za leto 2022 predsednici republike Nataši Pirc Musar navedel številne novosti in izboljšave, ki vodijo k profesionalizaciji komisije tako navznoter kot navzven. Predsednica je podprla prizadevanja komisije za krepitev pravne države, integritete in etičnosti, so sporočili iz njenega urada. Pirc-Musarjeva je izpostavila tudi dosedanje odlično sodelovanje s KPK. Prepričana je, da predstavlja korupcija resno grožnjo za družbo, pravno državo, gospodarski razvoj in pravičnost. Lahko ima namreč škodljive učinke na vse sfere družbenega življenja, vključno z gospodarstvom, politiko, javno upravo, pravosodjem in zasebnim sektorjem.