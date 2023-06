Sekretar koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve v državnem protoku Aleksej Adrijan Loos je na novinarski konferenci napovedal, da se bo državna proslava ob dnevu državnosti začela s prihodom praporščakov, zastavonoš in častne enote, sestavljene iz policijskega orkestra in častne garde Slovenske vojske.

Temu bodo sledili prihodi najvišjih gostov po rdeči preprogi, med njimi predsednikov vrhovnega in ustavnega sodišča, vlade, državnega zbora, državnega sveta in še slavnostne govornice predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki bo pregledala častno enoto in se nato napotila proti odru, kjer bo imela govor. Po Loosovih besedah se bo nadaljevalo z umetniškim programom.

V nov koncept bodo vključil predvsem mlajše generacije

Avtor koncepta državne proslave, sicer režiser in scenograf Matej Filipčič, je napovedal, da bo letošnja proslava nekoliko drugačna, kot smo je vajeni iz preteklih let. V središče namreč postavlja odnos med naravo in državo, med prežečo podnebno krizo in državnostjo. »Odločil sem se, da fokus iz kulturnozgodovinskih dejstev, ki so neizpodbitno pomembna, vendarle prestavim v prihodnost, se pravi v čas, ki bo odločilno vplival na to, v kakšni državi in državnosti bomo živeli v kontekstu podnebne krize,« je povzel Filipčič.

V ta razmislek je avtor koncepta vključil predvsem mlajše generacije, ki se bodo s tem soočale in ki jih je treba pripraviti na čas, ki prihaja. Podnebno krizo prikazuje kot skupni imenovalec, kateremu se je mogoče zoperstaviti, a je za to potrebno sodelovanje vseh. Sam program predstave sicer opeva lepoto Slovenije kot zelene oaze in naravne pestrosti, ki tvori slovensko identiteto, je nadaljeval Filipčič. Te zadeve so skozi podnebne spremembe postavljene pod vprašaj, tako se besedila in vizualije lepote prepletajo s podatki znanstvenikov, ekologov in okoljevarstvenikov, je dodal.

Na predstavi bo nastopil tudi Magnifico

Priprave na proslavo, od idejnega zasnutka do današnje generalke, so potekale štiri mesece. Njene posamezne elemente so v tem času pripravili do podrobnosti, na odru pa jih združujejo šele dva dni pred samo proslavo. »Gre za kompleksno usklajevanje,« je ocenil Filipčič.

Na predstavi bosta med drugimi nastopila glasbenik Magnifico in igralka Jana Zupančič, glasbene točke so delo Matije Krečiča, posnetke Slovenije je prispeval Mateja Vranič, Filipčič pa je izpostavil še multimedijskega umetnika Nejca Trampuža.

Loos je povedal še, da za goste na proslavi ni posebnih navodil, po katerih bi jih usmerjali. Kdor si želi proslavo ogledati na ploščadi za to ne potrebuje vabila, vendar bo moral opraviti krajši varnostni pregled, zato te obiskovalce prosi, naj na proslavo pridejo nekaj minut pred njenim začetkom.