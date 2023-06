Osumljenci, stari med 20 in 40 let, so v torek na zaslišanju, ki je trajalo več kot deset ur, zanikali vse obtožbe. Če bodo spoznani za krive, pa jim grozi dosmrtna zaporna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iskanje preživelih po nesreči ladje z migranti, ki se je pred enim tednom prevrnila in potonila v Jonskem morju približno 92 kilometrov od jugozahodne obale Peloponeza, se medtem približuje koncu. Natančno število ljudi, ki so bili v času nesreče na ladji, še vedno ni znano. Po besedah rešenih migrantov je bilo na krovu več kot 700 ljudi, od tega približno 100 otrok.

Doslej so reševalci našli 82 trupel, neznano število ljudi pa še vedno pogrešajo. Rešili so 104 ljudi, ki so jih nastanili v pristanišču Kalamata. Možnosti, da bi našli preživele migrante, pa sedaj skorajda ni več, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Grčiji se medtem vrstijo obtožbe na račun tako trenutne prehodne kot nekdanje vlade, ki v največji meri prihajajo iz levih strank. Slednje odgovornost za nesrečo pripisujejo predvsem nekdanji konservativni vladi in njenemu strogemu nadzoru na morju. Zaradi tega naj bi namreč tihotapci izbirali nevarnejše in daljše poti, da bi dosegli Italijo.