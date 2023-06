#glosa Čar krivosodja

Krivica, ki se godi prejšnjemu predsedniku ZDA, presega vse meje poniževanja in trpinčenja. Tega, kar prestaja Donald Trump, še ni bilo videti na političnem prizorišču sveta zadnjih sto let; samo izjemno čustveno stabilen in karakterno močan človek se ne zlomi. Še več. Bolj ga zmerjajo in valjajo v katranu in perju, bolj je podoben ptiču feniksu, ki vstaja iz ognja in ponosno plahuta s širokimi krili demokracije, domoljubja in človekoljubja.