Brodolomi v Sredozemlju: Nikoli več?

»Prizor s stotinami krst bo vedno v mojih mislih. Česa takega ni mogoče pozabiti. Krste otrok, krsta z materjo in otrokom, ki se je ravno rodil.« Takšne so bile besede predsednika evropske komisije Joseja Manuela Barrosa oktobra 2013, pred desetimi leti. V morju pred Lampeduso je tedaj potonila ladja s 500 migranti, kar je bila ena prvih večjih tragedij v Sredozemlju. Fotografi so posneli slike majhnih belih krst z rožami in plišastimi medvedki na pokrovih. Evropski politiki so prizadeto govorili, da se takšna tragedija ne sme zgoditi »nikoli več«.