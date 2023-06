To je sicer že drugi letošnji suspenz za 23-letnega organizatorja igre. Med rednim delom sezone je moral zaradi podobnega prekrška izpustiti osem tekem. Morant je bil marca suspendiran, potem ko je v nočnem klubu v Denverju na Instagramu razkazoval orožje in razmetaval z bankovci. Ker pištola ni bila njegova, jo je po preiskavi lige in obljubi, da bo poiskal profesionalno pomoč, odnesel z blažjo kaznijo osmih tekem prepovedi.

Maja pa je v novem posnetku na Instagramu znova vihtel pištolo, zaradi česar ga je ekipa grizlijev vnovič suspendirala. Primer je preiskala disciplinska komisija lige, ki je upoštevala njegovo preteklo vedenje.

»Odločitev Jaja Moranta, da spet vihti orožje na družbenih omrežjih, je zaskrbljujoča glede na njegovo podobno ravnanje marca, zaradi česar je bil takrat že suspendiran,« je v izjavi sprva dejal komisar lige NBA Adam Silver. »Košarka mora biti zanj trenutno v ozadju. Pred vrnitvijo na parkete bo moral izpolniti program lige, ki bo neposredno obravnaval okoliščine, zaradi katerih je ponovil to destruktivno vedenje,« je še zapisal Silver v izjavi. Morant ob kazni 25 tekem prepovedi ne bo mogel sodelovati v nobeni javni poletni ligi ali ekipnih dejavnostih, vključno s pripravljalnimi tekmami.

Zaradi suspenza bo ob dobrih 9,35 milijona evrov

»Žal mi je za vso škodo, ki sem jo povzročil. Vsem mladim se opravičujem, ker mi je spodletelo kot vzorniku. Obljubim, da se bom izboljšal,« je v prvi izjavi dejal 23-letni Američan in dodal: »Imel sem čas za razmislek in uvidel, koliko škode sem povzročil. Zato se opravičujem ligi NBA, ekipi, soigralcem in mestu Memphis, komisarju lige in lastnikom franšize, ki so mi omogočili poklicno igranje košarke in me ves čas podpirali.«

»Pripravljalni del sezone bom delal na svojem psihičnem zdravju in sprejemanju boljših odločitev. Treniral bom in se pripravil na vrnitev na parkete. Vem, da bodo moji soigralci opravili dobro delo, in zares mi je žal, da ne bom z njimi na začetku rednega dela sezone,« je zaključil Morant. Pred dvema mesecema je ob vrnitvi po prvi prepovedi dejal, da bo v prihodnosti izboljšal svoje obnašanje in sprejemal boljše odločitve. Marca je obiskoval tudi terapevta in se pogovoril s komisarjem lige Silverjem.

Morant sicer velja za enega najboljših mladih ameriških košarkarjev in je obraz franšize grizlijev iz Memphisa. To sezono so po drugem mestu v rednem delu zahodne konference nato izgubili v prvem krogu končnice proti Los Angeles Lakers. Triindvajsetletniku bo s prihajajočo sezono začela veljati nova, 194 milijonov dolarjev (177,6 milijona evrov) težka petletna pogodba. Zaradi suspenza bo zdaj ob dobrih 9,35 milijona evrov.