Podporniki projekta drugega jedrskega bloka (JEK 2) so včeraj v Krškem od predsednika vlade Roberta Goloba dočakali odgovor, na katerega so dolgo upali: bržkone prvič je izrazil javno, jasno in nedvoumno podporo nadaljevanju projekta JEK 2. Vlada bo pripravila specialni zakon o JEK 2, s katerim bo pospešila in optimizirala postopke umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor.

Premier Golob je prav tako napovedal, da bo bo v svojem kabinetu že z avgustom zaposlil državnega sekretarja, ki bo zadolžen za vodenje projekta JEK2 in koordiniral aktivnosti vseh deležnikov pri projektu. Nov državni sekretar za JEK 2 bo postal Danijel Levičar, ki sicer že danes pod okriljem družbe Gen energija skrbi za vodenje projekta JEK 2.

»Nov sekretar je velik poznavalec jedrske energije,dovolj dolgo v javni upravi, pa še domačin,« je dejal premier Golob. »Iz kabineta predsednika vlade bo znal projekt učinkovito koordinirati,« je dodal. Že 1. avgusta bosta tako obe pristojni ministrstvu kot investitor projekta, družba Gen energija začeli delati prve konkretne korake pri uresničevanju projekta. »1. avgusta bo vlada sprožila vse postopke, ki jih mora sprožiti vlada, Gen energija bo hkrati sprožila svoje postopke,« je obljubil predsednik vlade Robert Golob. »Slovenija je in bo ostala jedrska država,« je poudaril.