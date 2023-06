Skupine za pravice žensk so shode organizirale v več kot 50 mestih, med drugim tudi v Varšavi, Krakovu, Poznanu in Lodžu. Demonstranti so s seboj nosili slike pokojne nosečnice, 33-letne Dorote Lalik, in plakate z napisi »Želimo roditi, ne umreti« in »Želimo zdravnike, ne misijonarjev«.

Nosečnica je umrla 24. maja zaradi sepse, saj je njen 20 tednov star plod umrl v maternici, je sporočila njena družina. Veljavna poljska zakonodaja sicer dovoljuje prekinitev nosečnosti, če je ogroženo materino življenje, vendar njena družina opozarja, da bolnišnica ni pravočasno opravila potrebnih preiskav in jih ni obvestila, da je življenje Dorote ogroženo.

Ženske se bojijo zanositi

Tožilstvo je medtem pričelo s preiskavo njene smrti. Prav tako že preiskuje dva podobna primera smrti nosečnic v bolnišnici.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v odzivu posvaril pred politizacijo smrti Dorote. Toda Katarzyna Kotula, poslanka stranke Nove levice, ki se je udeležila protesta v Varšavi, meni, da je »vse politično, če si ženska na Poljskem«. »Na žalost je še posebej politična nosečnost ženske. Zaradi političnih odločitev ženske umirajo v poljskih bolnišnicah, druge pa se preprosto bojijo zanositi,« je še dodala.

Poljska ima eno najbolj restriktivnih zakonodaj glede prekinitve nosečnosti v Evropi. V državi je splav prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Zakonodajo so leta 2020 še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.