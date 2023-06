Kako na smrt užaliti fašista

Od tega tedna naprej sogovornika ni več mogoče pošteno užaliti zaradi političnega prepričanja. Sodnica Živa Sila je s sodbo okrajnega sodišča presodila, da je v političnih polemikah s političnimi kategorijami nemogoče razžaliti človeka do te mere, da bi lahko z advokatom zahteval zadoščenje. Žaljenje je še vedno mogoče, vendar ne z izrazi, ki jih študirajo na oddelku za politologijo fakultete za družbene vede in novinarstvo. V pogovor je treba vplesti mamo, bližnje in daljne sorodnike, domače živali, hišno številko, najstarejši poklic na svetu, dva ali tri človeške organe in sodobne seksualne prakse. Potem je sogovornik lahko osebno užaljen, vendar ne more teči na sodišče in trditi, da je politično preganjan. Razsodba nujno prinese komunikacijske zaplete v proces demokratičnega dogovarjanja znotraj sistema reprezentativne demokracije. Kako sploh še lahko koga užalimo?