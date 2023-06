Ruski predsednik Vladimir Putin je že 25. marca napovedal, da bo Rusija namestila jedrsko orožje na ozemlju svoje zaveznice in nekdanje sovjetske republike Belorusije. To potezo je utemeljil z navedbo, da ZDA že leta hranijo jedrsko orožje v Evropi, tudi v Nemčiji.

Beloruske oblasti so takrat trdile, da so jih v odločitev o namestitvi ruskega taktičnega jedrskega orožja na svojem ozemlju prisilile ZDA in njene zaveznice. Pri tem so vztrajale, da namestitev orožja ne krši nobenih mednarodnih konvencij ter da vojaško sodelovanje med Minskom in Moskvo poteka strogo v skladu z mednarodnim pravom.

Belorusija je jedrske rakete prejela prvič po letu 1990, ko se je po razpadu Sovjetske zveze odpovedala jedrskemu orožju.

Lukašenko je sicer tesen zaveznik Putina, ruski vojski pa je ob začetku invazije v Ukrajini že dal na razpolago belorusko ozemlje. V torek je tudi opozoril, da bi Minsk lahko vstopil v vojno v Ukrajini, če bi Kijev izvedel agresijo proti Belorusiji, poroča britanski BBC.