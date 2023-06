Gibanje Svoboda: Huda kri zaradi generalne sekretarke

Vse več članov največje vladne stranke – funkcionarjev, ministrov in poslancev – naj bi bilo po naših neuradnih informacijah nezadovoljnih zaradi nespoštljive komunikacije in mestoma avtoritarnih metod dela generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković. Po zadnjih informacijah naj bi generalna sekretarka od poslancev celo zahtevala vpogled v njihove telefonske komunikacije. Na tak način ne gre več naprej, opozarjajo sogovorniki, nekaj se mora spremeniti. V stranki očitke zavračajo, vztrajajo, da so odnosi med njimi dobri.