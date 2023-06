Hojs, Rožnik in svoboda

Priljubljena gostilna na Rožniku vsaj začasno zapira vrata. Novico so objavili tudi na nekem spletnem portalu (pre)blizu stranki SDS. In jo pospremili z naslednjim neprekosljivim naslovom: Preživeli so covidno krizo, v svobodi svoja vrata zapirajo. O. K., namig je povprečen bralec razumel. Kot za vse, kar gre narobe v tej državi, je tudi za zapiranje gostiln kriva vlada Roberta Goloba in njegovo Gibanje Svoboda. Ampak to še ni vse. Trditev so še dodatno podkrepili z dokazom. Če smo pravilno razumeli (in zapise na tej spletni strani je res res težko razumeti), je nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je na Rožniku »doživel slabo izkušnjo«, ko mu niso dovolili, da bi sredi gostilne zganjal predvolilno kampanjo, vseeno imel tako dobro srce, da gostilne ni zaprl. Čeprav bi jo očitno lahko in je to očitno počel tudi drugim gostilnam, ki mu niso bile povšeči. Ali kako? V glavnem, gostilna je preživela najhujše, kar se ji je do zdaj lahko zgodilo, se pravi obisk Aleša Hojsa. Žal pa ji ni uspelo, ko je vladala »svoboda«. Ali je vam zdaj jasno? Saj priznamo, nam ni čisto. Se opravičujemo.