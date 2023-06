Škofja Loka. V občinah Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri so planinska društva v sodelovanju s Turizmom Škofja Loka in Razvojno agencijo Sora strnila moči in priljubljeno pohodniško Loško pot še bolj približala uporabnikom. Sto oseminosemdeset kilometrov dolga daljinska pohodniška pot je sestavljena iz dvanajstih lažje do srednje zahtevnih etap ter se po novem ponaša s svojim uradnim znakom, usmerjevalnimi tablami, spletno stranjo in informacijsko dvojezično zloženko. Pohodnike vabi k raziskovanju in doživljanju odročnih krajev na hribovitem podeželju, razgibana trasa pa poteka tako, da pohodnik ne potrebuje posebnega gorniškega znanja. Večji del poti je primeren tudi za družine z otroki, trasa pa vodi do številnih postojank in lokalnih gostinskih ponudnikov.

»Škofjeloško območje po vsej državi slovi po raznoraznih aktivnostih na prostem. Ogromno je pohodniških in kolesarskih poti, ki so dostopne vse leto. Z zemljepisnega vidika to območje predstavlja sredogorje oziroma preddverje Julijskih Alp ter prehodni svet med prestolnico in turističnimi središči na Gorenjskem. Obiskovalce navdušijo izjemni razgledi tako na najvišje slovenske gore kot na zeleni dolini Selške in Poljanske Sore ter Ljubljansko kotlino,« je pojasnil direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč.

Ne le zbiranje žigov na vrhovih

Nad novo turistično pridobitvijo je navdušen tudi škofjeloški župan Tine Radinja. Potem ko je v preteklosti že prehodil celotno Loško pot, je na njeni prenovljeni različici do zdaj izkusil drugo etapo, ki vodi od Gont do Suhega Dola. »Od nekdaj sem zaljubljen v Polhograjsko hribovje, še posebno všeč mi je predel med Puštalom in Toščem, ki je zelo raznolik. Na poti se izmenjujejo travniki, listnati, iglasti in mešani gozdovi, blagi grički in strme vzpetine,« je povedal župan in dodal, da je ponosen na to, da so Loško pot, za katero so doslej skrbela planinska društva, prav na njeno 50. obletnico nadgradili v turistični produkt. »Pohodništvo in pohodniški dopusti so čedalje privlačnejša oblika preživljanja prostega časa in zdaj imamo tudi na Škofjeloškem veliko ponuditi. Vesel bom, če bomo letos na naši lepi poti pozdravili pohodnike z vsega sveta. Po koronskem zatišju se povečuje tudi zanimanje za družinske pohodne poti, zelo v porastu v naših krajih pa je tudi kolesarski turizem,« meni župan.

Letos v škofjeloškem planinskem društvu poleg 50. obletnice vzpostavitve Loške poti praznujejo še dve pomembni obletnici – 70. obletnico odprtja doma na Lubniku in 90. obletnico zgraditve prve koče na Lubniku, ki je pogorela v vojnem času. »Od prve oskrbnice Fani Galjot leta 1952 do Ane Pirc leta 2004 se je izmenjalo kar 56 oskrbnikov, oskrbnic in natakaric, ki so skrbeli za obiskovalce Lubnika, medtem ko je bilo v nadaljevanju teh menjav manj. Še nekajkrat več pa je prostovoljcev, ki posebno ob koncih tedna priskočijo na pomoč,« se spominja nekdanji predsednik PD Škofja Loka Jože Stanonik. Veseli ga, da je koča na Lubniku zelo obiskana planinska postojanka. »Ljudje radi prihajajo in se družijo na svežem višinskem zraku. Imamo pohodnike, ki so kočo obiskali že vsaj tisočkrat, medtem ko sta rekorderja med njimi opravila že več kot deset tisoč vzponov,« je povedal Stanonik in dodal, da se število pohodnikov iz leta v leto povečuje. Ljudje rekreaciji namenjajo več časa, tudi zaradi skrbi za lastno zdravje, meni sogovornik, saj so v času koronskih omejitev še bolj začutili, da morajo nekaj narediti zase in svoje počutje.