Arnold o Arnoldu

Pred kratkim je na Netflix prišla nova igrana serija Fubar z Arnoldom Schwarzeneggerjem v glavni vlogi, ki jo je minuli teden pospremil še dokumentarec o igralcu, prej atletu, pozneje pa tudi kalifornijskem guvernerju. To je bila tudi priložnost, da se mediji znova spomnijo na njegovo afero s hišno pomočnico Mildred Baeno izpred skoraj treh desetletij, ki je pripeljala do njegove ločitve od soproge Marie Shriver. Schwarzenegger je v Netflixovem tridelnem dokumentarcu z naslovom Arnold povedal, kako je prišlo do razkritja, da je danes 25-letni Joseph Baena njegov sin.