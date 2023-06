Susan je leta 2009 s pesmijo I dreamed a dream iz muzikala Nesrečniki na youtubu v 72 urah zbrala več kot 2,5 milijona ogledov. Postala je ena najuspešnejših tekmovalcev oddaje Britain's got talent, njen album I dreamed a dream pa je postal najbolje prodajani debitantski album v zgodovini Velike Britanije. Kljub slavi in novopridobljenemu bogastvu je ostala skromna in se ni izselila iz svoje male hiše v Lothianu. Prav tako kljub številnim ljubezenskim in poročnim ponudbam ostaja samska že več kot šest let. »Mislite, da hodim na zmenke? Mlajše ženske morda hodijo, toda jaz nimam časa. Kljub temu je lepo, da me to sprašujete. Imela sem zmenek v Ameriki pred šestimi leti, trajal je natanko 45 minut. Šla sem na masažo v hotelu in tam sem srečala zdravnika, s katerim sem šla na kosilo. Tega nisem povedala nikomur in moja ekipa je mislila, da so me ugrabili. Bil je prijazen moški, vendar ni bil zame, ne bi se mogla spopasti s tolikšno odgovornostjo,« je takrat razkrila za medije.