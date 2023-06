Le redko se zgodi, da je ena ekipa v tako izraziti vlogi favorita, kot bo v drevišnjem finalu nogometne lige prvakov Manchester City proti Interju iz Milana na olimpijskem stadionu Atatürk v Carigradu, kjer so bile cene vstopnic med 70 in 695 evrov. Manchester City, katerega vrednost igralcev presega milijardo evrov (Inter je ocenjen na 530 milijonov), ima sloves trenutno najboljše ekipe na svetu, ki je dozorela, da osvoji prvi naslov evropskega prvaka v zgodovini kluba. Naskakuje ga že sedem let – od prihoda trenerja Pepa Guardiole na Etihad. Čeprav Manchester City ruši vse pred seboj, so navijači vseeno previdni, saj so v preteklosti doživeli že veliko razočaranj. Največje je bilo pred dvema letoma, ko jih je v finalu lige prvakov premagal Chelsea. Težava je bila v tem, da je Guardiola na odločilnih tekmah v želji po popolnosti pretiraval s taktičnimi rešitvami, ko je hotel imeti vse pod nadzorom, in je celo spreminjal sistem igre. Očitno se je 52-letni Katalonec iz napak veliko naučil, saj letos vztraja pri svojem modelu igre, s katerim je ostajal neporažen na gostovanjih in do tekmecev neusmiljen doma. Tako je v osmini finala z 8:1 odpravil Leipzig, v četrtfinalu s 4:1 Bayern in v polfinalu s 5:1 Real Madrid, branilca naslova. Manchester City lovi zgodovinski trojček (angleško prvenstvo, angleški pokal, liga prvakov), kar je nazadnje pred 24 leti uspelo mestnemu tekmecu Manchestru Unitedu pod vodstvom legendarnega trenerja Alexa Fergusona.

​Gaurdiola že 12 let lovi tretji naslov evropskega prvaka

Medtem ko stavnice pričakujejo gladko zmago Manchestra Cityja, je trener Pep Guardiola previden: »Inter je vrhunska ekipa, ki lahko s svojim obrambnim sistemom povzroči veliko težav. Proti njihovi obrambni postavitvi bomo morali zaigrati v visokem ritmu in biti potrpežljivi pri iskanju rešitev. Inter ima razvejan sitem, s katerim je nadzoroval tekme v Italji, zato bomo morali biti previdni tudi v obrambi. Smo samozavestni in optimistični, a istočasno moramo tudi tekmecu priznati kakovost.« Angleški mediji ugibajo, če je Erling Haaland padel v strelski formi, saj se na zadnjih štirih tekmah ni vpisal med strelce, a na uspehe to ni vplivalo. S šestimi goli na šestih tekmah ga je nadomestil nemški reprezentant turških korenin in kapetan Ilkay Gundogan, ki je sicer defenzivni vezist. Manchester City ima sanjsko moštvo, za vsako igralno mesto kandidirata vsaj po dva vrhunska nogometaša in tudi rezervisti bi bili v ostalih ekipah člani začetnih enajsteric. Za Guardiolo je tretji naslov evropskega prvaka velik izziv, potem ko je bil uspešen z Barcelono (2009 in 2011), neuspešen pa z Bayernom in v minulih šestih sezonah z Manchester Cityjem, s katerim je doslej osvojil že 13 lovorik. »Dosegli smo veliko, a resnično bomo spoštovani le, če bomo osvojili ligo prvakov. Če nam ne uspe, bodo vsi prejšnji dosežki imeli manjšo vrednost. To je sicer neopravično, a to moramo sprejeti. Ogromno klubov je porušilo projekte in ideje, potem ko jim ni uspelo zmagati v tem tekmovanju. Veliko klubov je prav zaradi zmage v ligi prvakov ostalo velikih,« se zaveda Guardiola.

​Inzaghi kot Mourinho, Martinez kot Milito

Simone Inzaghi je bil kot igralec vseskozi v senci slovitega brata golgeterja Filippa »Pippa«, medtem ko je v trenerski vlogi veliko uspešnejši in velja za enega najboljših italijanskih strategov. Ima sloves specialista za tekmovanja na izpadanje, saj je zmagal kar na sedmih izmed osmih finalnih tekem, zato ga v Italiji imenujejo kralj pokalov. Drevi je pred največjim izzivom, za nameček bo Inter glede na igralsko zasedbo v vlogi popolnega »avtsajderja«.

»Ponosen sem, da smo tukaj. To so bile naše sanje, v katere smo vseskozi verjeli. Na tej poti nam ni bilo nič podarjenega, vse smo si zaslužili. Pomerili se bomo z najboljšo ekipo na svetu, ki jo vodi najboljši trener na svetu. Za uspeh bomo morali biti popolni. Čar nogometa je, da v njem ne zmagujejo vedno favoriti. Zame in igralce je 57. tekma sezone najpomembnejša tekma v karieri. Na odločilnih tekmah smo vedno igrali odlično, saj smo se zelo dobro branili in napadali. Enako moramo narediti proti Manchester Cityju,« je pred več sto novinarji razmišljal Simone Inzaghi, ki v ekipi nima igralca z izkušnjami iz finala lige prvakov. Le vratar Onana in napadalec Džeko sta igrala v pofinalu. Zaščitni znak Interja je postavitev 3-5-2, ki temelji na zanesljivi obrambni liniji, izkušnjah in zvitosti na sredini igrišča ter učinkovitosti v napadu.

Inter, ki ima tri naslove evropskega prvaka, je nazadnje v finalu igral pred 13 leti, ko je premagal Bayern z 2:0. Italijanski mediji so izbrskali veliko vzporednic med obema zasedbama. Tudi leta 2010 je Inter prišel v finale s sedmimi zmagami, tremi remiji in dvema porazoma. Trener Inzaghi je enako star, 47 let, kot je bil pred 13 leti Jose Mourinho, ki je ekipo popeljal do slavja. Tedaj je z goli blestel argentinski napadalec Diego Milito, ki je dosegel oba zadetka v finalu, zdaj se sprašujejo ali bo vodja napada Lautaro Martinez ponovil briljantno predstavo slavnega rojaka.

​Samir Handanović bo poskrbel za slovenski pridih

Finale bo imel tudi slovenski pridih. Nekdanji reprezentančni vratar Samir Handanović je v letošnji sezoni mesto med vratnicama sicer moral prepustiti Andreu Onanaju in bo tekmo spremljal s klopi za rezerve. »Za igralce je finale lige prvakov najtežji test, saj je to pač vrh vsega. Za uspeh bo potrebna najboljša predstava sezone ali celo naših življenj, a tudi tekmecu bo težko,« je pred dnevi za italijanske medije povedal 38-letni Samir Handanović.

20. mio € bo prejel zmagovalec finalne tekme, poraženec pa 15,5 milijona evrov. Skupno bo zmagovalec lige prvakov za vse dosežke v tekmovanju prejel okrog 85 milijonov evrov. 4 Slovenci so se z ekipami uvrstili v finale lige prvakov: Srečko Katanec, Zlatko Zahović, Jan Oblak in Samir Handanović, ki ima prvi priložnost, da dvigne pokal, saj so ostali trije doživeli poraz. 13 lovorik je osvojil Pep Guardiola v sedmih sezonah v vlogi trenerja Manchester Cityja: 5-krat državni prvak, 2-krat FA pokal, 4-krat ligaški pokal in 2-krat angleški superpokal. 6 golov je na zadnjih šestih tekmah dosegal 32-letni kapetan Manchester Cityja Ilkay Guendogan, nemški reprezentant turških korenin, kateremu konec junija poteče pogodba.