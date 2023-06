Kot je med zasedanjem v izjavi za STA pojasnil minister, pogovori o predlogu uredbe o upravljanju azila in migracij, ki je del migracijskega pakta, še potekajo. Ravnokar se je zaključil sestanek stalnih predstavnikov članic pri EU, na katerem so še usklajevali besedilo, tako da dokončne odločitve še ni, je dodal.

»Slovenija podpira kompromisni predlog, izrazili smo tudi neke zadržke, ki smo jih imeli kot Slovenija,« je dejal Poklukar. Izrazil je prepričanje, da bodo v končnem besedilu tudi upoštevani.

Kompromisni predlog med drugim vključuje t. i. obvezno solidarnost med državami članicami. V skladu s to določbo bi morale manj obremenjene članice sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom. Če tega ne bi želele storiti, pa bi morale tej članici plačati določen znesek.

Slovenija po ministrovih besedah podpira ta okvir, nekatere države pa mu nasprotujejo. »Verjamem, da bomo našli kompromis, ki bo zadovoljil vse države članice Evropske unije,« je povedal.

Koliko prosilcev za azil bi morala sprejeti Slovenija oziroma koliko namesto tega plačati drugim članicam, še ni določeno. V vsakem primeru to ne bi bilo tako obremenjujoče za Slovenijo, da kompromisnega predloga ne bi mogli podpreti, je zatrdil minister.

Razprave na današnjem zasedanju notranjih ministrov potekajo v znamenju pogajanj o stališčih Sveta EU o predlogu uredbe o azilnih postopkih in uredbe o upravljanju azila in migracij. Gre za ključna predloga iz pakta o migracijah in azilu.

O izhodiščih za pogajanja z Evropskim parlamentom bodo odločali s kvalificirano večino. Da je predlog potrjen, ga mora podpreti najmanj 15 od 27 članic EU, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.