Ontario in Toronto se v dimu utapljata, kakovost zraka tam predstavlja zelo visoko tveganje za zdravje, za »nezdravo« pa so strokovnjaki označili tudi kakovost v Detroitu, Chicagu, New Yorku in okolici. V torek se je za nekaj ur ta metropola celo znašla na vrhu seznama najbolj onesnaženih mest na svetu, za indijskim Delhijem, katarsko Doho, iraškim Bagdadom in pakistanskim Lahorejem. Onesnaženost je bila namreč kar desetkrat nad mejo »zdrave« stopnje po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije. Oblasti so zaprle več šolskih okrožij, prebivalce pa opozorile, naj v torek ne telovadijo zunaj in se nasploh čim manj izpostavljajo dimu. Ta največjo nevarnost predstavlja za otroke, starejše, nosečnice in tiste z respiratornimi težavami.

Takojšnji učinki vdihavanja dima so pomanjkanje sape oziroma oteženo dihanje, povišan srčni utrip, bolečine v prsih, pa tudi vnetje oči, nosa in grla, je za BBC opozoril Matthew Adams, profesor na univerzi v Torontu in direktor njenega Centra za urbano okolje. Med dolgoročnimi posledicami pa so tudi rak in pljučne bolezni, zlasti za tiste, ki živijo na območjih s pogostejšimi požari. Te težave povzročajo majhni delci v dimu, ki lahko vstopijo v krvni obtok, pravi Adams.

Več milijonov mrtvih

Zaradi posledic onesnaženega zraka vsako leto po svetu umre več milijonov ljudi, leta 2016 denimo več kot štiri milijone. Dim lahko potuje več tisoč kilometrov in tako ogroža na milijone drugih ljudi, ne samo lokalnih prebivalcev. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za eno od hujših posledic podnebnih sprememb.

Letos zgorelo že za osemnajst Slovenij gozdov

V Quebecu, iz katerega so evakuirali več tisoč ljudi, je letos pustošilo že več kot 400 požarov, dvakrat več kot običajno v preteklosti. V Kanadi je letos pogorelo že okoli 3,6 milijona hektarjev gozdnih površin (gre za velikost osemnajstih Slovenij), oblasti pa opozarjajo, da bo v naslednjih mesecih le še huje in sicer zaradi suhih in vročih pogojev, ki bodo po napovedih vztrajali čez vse poletje.