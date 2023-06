V nekaterih delih muslimanskega sveta psi veljajo za nečiste. Mestni delavci jih v spodletelih poskusih nadzora nad divjo populacijo odganjajo s kričanjem, palicami in kamenjem, včasih jih celo ustrelijo. Iranska vladajoča teokracija zagovarja stališče, da so psi kot hišni ljubljenčki znak zahodne dekadence, najbolj goreči pa si prizadevajo za zakone, ki bi prepovedovali njihovo sprehajanje v javnosti. Toda to Sayedu Mahdiju Tabatabaeiju ni preprečilo​, da ne bi odprl zavetišča. V mestu Kom je v več večjih verskih šolah in svetiščih začel sprejemati ulične in potepuške pse ter jih negovati do njihove ozdravitve. S svojimi več kot 80.000 sledilci redno deli srce parajoče zgodbe o zlorabljenih in zanemarjenih psih, ki jih zdravi v svojem zavetišču. Njegovi mladi oboževalci prosijo za novosti o reševanjih in mu pošiljajo dobre želje v stotinah komentarjev, ki jih prejme na skoraj vsako objavo.

Lokalne oblasti pse streljajo in zastrupljajo

Postal je zagovornik pravic živali v družbi, ki je globoko razdeljena glede vloge vere v javnem življenju. Islam prepoveduje mučenje živali in spodbuja hranjenje tistih, ki potrebujejo pomoč. Po vsem Bližnjem vzhodu ljudje dajejo hrano in vodo za potepuške mačke, ki jih pogosto vidijo varno tavati v javnih zgradbah. Toda v Iranu in drugih državah se mnogi izogibajo psom; lokalne oblasti jih občasno streljajo in zastrupljajo. Iranski klerikalni establišment, ki državi vlada od islamske revolucije leta 1979, je pse razglasil za »nečiste« in se zavzema za to, da jih ljudje ne bi imeli za hišne ljubljenčke. A mnogi mlajši Iranci ignorirajo takšne pozive, tako kot druge verske ukaze. Tabatabaei, ljubitelj živali, ki nosi črni šiitski turban, kar pomeni, da je potomec islamskega preroka Mohameda, poskuša premostiti razkol. »Zelo zanimivo in čudno jim je videti, da verska osebnost počne te stvari,« je dejal. »Zdi se, da moji video posnetki pri ljudeh pustijo dober vtis. Pravijo, da čutijo val prijaznosti, miru in prijateljstva, ki prihaja skozi te videe.«

To početje pa ga je spravilo v težave pri kolegih klerikih. Ko so na površje prišle slike, ki kažejo, da med oskrbovanjem psov nosi duhovniško obleko, je versko sodišče leta 2021 odredilo njegovo odstavitev. Sodba je bila pozneje preklicana, vendar ostaja previden. Te dni Tabatabaei nosi običajna oblačila, medtem ko skrbi za pse in čisti njihove pesjake v zavetišču Bamak Paradise, ki ga je ustanovil pred dvema letoma. »Sprejemamo pse s posebnimi potrebami, ki ne morejo preživeti v divjini in težko najdejo posvojitelje,« je dejal. »Mnoge med njimi sem osebno negoval, dokler niso ozdraveli. Tu ostanejo, dokler si popolnoma ne opomorejo in povrnejo moč.«

Prepoved sprehajanja psov v parku

Zanaša se na donacije ljubiteljev živali v Iranu in tujini. Pravi, da so sredstva, ki so na voljo za tovrstna prizadevanja, v zadnjih letih usahnila, saj so ZDA okrepile gospodarske sankcije zaradi spornega iranskega jedrskega programa. Bančni sistem države je skoraj popolnoma odrezan od zunanjega sveta, kar otežuje prenos sredstev. Znotraj Irana je gospodarstvo padlo v krater, pri čemer je vrednost lokalne valute v zadnjem letu rekordno nizka. Številni Iranci se težko preživljajo, zato za klerikove kosmate prijatelje ostane le malo. »Pozivam zahodne vlade, zlasti vlado ZDA in druge, ki lahko vplivajo na odpravo sankcij, naj razmislijo o izjemah za organizacije, kot je naša, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in miroljubnimi deli,« je dejal. »Če bi nam dovolili, da odpremo bančne račune, s katerimi bi bilo mogoče preveriti našo identiteto, bi lahko prejeli pomoč od posameznikov in dobrodelnih organizacij zunaj Irana, ne da bi ti kršili sankcije in tvegali pravne zaplete,« je dodal. Upa tudi na spremembe v Iranu – natančneje na odpravo prepovedi sprehajanja psov v parkih. »Lastniki hišnih ljubljenčkov morajo svoje pse in druge ljubljenčke peljati na sprehode,« je dejal, a dodal, da država še vedno nima zakonov, ki bi ščitili pravice živali in preprečevali njihovo mučenje.