Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da je letalo cessna citation v nedeljo vzletelo iz Elizabethtowna v Tennesseeju proti letališču MacArthur na Long Islandu v državi New York. Nad Long Islandom je letalo nenadoma obrnilo in letelo proti Washingtonu. Za zdaj ni jasno, zakaj se letalo ni odzivalo in je nato strmoglavilo. Letalo je letelo neposredno nad glavnim mestom ZDA, se pravi v najbolj omejenem zračnem prostoru v državi.

Spletne strani za sledenje leta so pokazale, da se je letalo hitro spiralno spuščalo in v nekem trenutku padalo s hitrostjo več kot 30.000 metrov na minuto, preden je strmoglavilo na območju St. Mary's Wilderness. Poveljstvo severnoameriške vesoljske obrambe je sporočilo, da je vojaški lovec F-16 prebil zvočni zid. Vojaško letalo naj ne bi napadlo poslovnega letala, ampak naj bi ga opozarjalo s posebnimi svetlečimi raketami. Policija v Virginiji je sporočila, da so bili o morebitni nesreči obveščeni v nedeljo popoldne, reševalci pa so do kraja nesreče prišli peš nekaj ur kasneje.

Strmoglavljeno letalo je bilo registrirano pri podjetju Encore Motors of Melbourne Inc., ki ima sedež na Floridi. Direktor podjetja John Rumpel je za New York Times povedal, da so bili na krovu letala njegova hči, dveletna vnukinja, njena varuška in pilot. Rumpla so obiskali v Severni Karolini, nato pa so se vračali domov v East Hampton na Long Islandu.