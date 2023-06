Vrstni red na teh mestih sicer razen prestiža v mestu nima pravega pomena, saj sta se obe ekipi že prej uvrstili v ligo prvakov. Danes je dolgo časa bolje kazalo Atleticu - Jan Oblak zaradi poškodbe ni branil -, saj je proti Villarrealu vodil do zadnjih minut. Atleti so sicer zadnjih 20 minut igrali brez izključenega Axla Witsla, potem pa v sodnikovem dodatku prejeli gol za 2:2, zadel je Jorge Pascual.

Na drugi tekmi je Real gostil Athleic Bilbao in prav tako igral neodločeno, izid je bil 1:1. Na tej tekmi so se navijači domačega kluba lahko poslovili od Karima Benzemaja, ki je danes po 14 letih zvestobe najavil slovo od Madrida. Poslovil se je v svojem slogu – z zadetkom za izenačenje z bele točke v 71. minuti.

Ta gol je drago stal baskovsko ekipo, saj je zaradi izgubljenih dveh točk zdrsnila na osmo mesto lestvice in ostala brez evropskih tekmovanj. Prehitela jo je Osasuna, ki je Girono premagala z 2:1.

Po večernih tekmah bo znan še zadnji drugoligaš. Poleg Elcheja in Espanyola, ki se ne moreta več rešiti, bodo za "preživetje" igrali Cadiz, Valencia, Getafe, Almeria, Celta in Valladolid. Slednji je v najslabšem položaju, ima 39 točk, igra pa z Getafejem. Točko več imata Almeria (igra z Espanylolom) in Celta (tekmec bo prvak Barca).

Preberite še: Senzacija: Karim Benzema zapušča Real Madrid!