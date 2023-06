»Ves čas plešemo po žgočem asfaltu,« je bil naslovljen kulturni program na kongresu stranke Levica. Predstava, ki je služila kot uvod v vsebinski del, je prispodobno povzela ključne momente dogodka. Po eni strani je bila v pogovorno-plesni predstavi odmerjena kritika kapitalizma, značilna za programska izhodišča stranke, po drugi strani pa je sam naslov točke, v katerem je bila trikrat ponovljena krilatica Roberta Goloba »plešemo«, namigoval na zahtevno prvo leto Levice v vladi. To je leto, ko se je stranka učila, da je vladati drugače kot biti kritičen iz opozicije. Da na to tranzicijo v stranki niso bili povsem pripravljeni, a da se naloge niso ustrašili, je v govoru v soboto priznal vodja poslancev Matej T. Vatovec, že pred samim kongresom pa je bil do sredinjenja stranke kritičen poslanec Miha Kordiš.

Koordinator Levice Luka Mesec je ob prihodu na kongres prvo leto v vladi ocenil kot uspešno. »Večino stvari, ki smo si jih zamislili, nismo zgolj spravili na dnevni red, ampak v aktivne politike vlade,« je izpostavil. Nadaljeval je, da se je ob tem potrebno znotraj stranke pogovoriti, kako bodo izpolnili obljube lastnim volilcem. »Zasedamo tri zelo zahtevne resorje, in če želimo uspeti, se moramo v naslednjih treh letih dokazati,« je dejal in napovedal, da se bo za dvoletni mandat koordinatorja, ki ga voli svet stranke, potegoval še zadnjič, kar pomeni, da bo stranka na naslednje volitve odšla z drugim prvim obrazom. Volitve 25-članskega sveta stranke, ki bo na ustanovni seji izvolil izvršni odbor ter koordinatorja in namestnika koordinatorja, še potekajo. Rezultat bo predvidoma znan do konca junija. Kot vse kaže Mesec protikandidata ne bo imel. Za namestnico ponovno kandidira ministrica za kulturo Asta Vrečko.

S čim se lahko pohvali stranka po enem letu v vladi, smo videli v delu kongresa, ki je bil odprt za javnost in je poleg kulturnega programa v vsebinskem delu postregel s tremi paneli, na katerih je bilo predstavljeno delo na ministrstvih Levice, torej ministrstvih za delo, solidarno prihodnost in kulturo. Med ključnimi dosežki so bili izpostavljeni dvig minimalne plače, priprava zakona o dolgotrajni oskrbi, urejanje stanovanjskega področja, v okviru kulturnega resorja pa je bila izpostavljena celostna sanacija sistematično zapostavljenega področja; od večstomilijonskih investicij do vzpostavitve novega direktorata za razvoj kulturnih politik.

Mesec je v svojem govoru kot enega največjih izzivov omenil tudi pokojninsko reformo, o kateri bi lahko več izvedeli v naslednjih tednih, prav tako je v njegovih očeh za stranko ključno prepoznavanje prihodnjih potreb oziroma problemov družbe. Interno pa bo fokus naslednjih let tudi krepitev stranke, torej dogovor, kako bolje združevati vladni in aktivistični del, ki ga predstavlja Kordiš. »Bistveno je, da Levica ostane enotna, da se ne razdrobi in uspe v svoje delovanje zajeti tako izpolnitev vladnih projektov kot aktivizem. To je konec koncev pogoj našega preživetja,« je poudaril Mesec. V zvezi s tem je pogledal tudi preko meja, kjer je kot primer na levi, kjer niso uspeli prebroditi trenj, navedel Italijo in Nemčijo, kot primer uspešne konsolidacije pa Španijo.

»Stranko je odneslo na sredino. V stranki moramo zato najti pot, kako manevrirati znotraj vladnih soban in kako tam doseči rezultate. Po drugi strani pa, kako se bomo povezali z družbenimi gibanji, odpirali politični prostor in kako nadaljevati na strankini aktivistični tradiciji,« pa je ob robu kongresa interna trenja komentiral Kordiš, ki je že ustanovil levo aktivistično krilo stranke. Dodal je: »Brez političnega dogovora z aktivističnim sidrom in sidrom na našem programu se nam kaj lahko pripeti usoda, kot se je prenekateri drugi stranki, ki se je ob vstopu v sredinsko vlado tam preprosto izgubila.«