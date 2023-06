Sodišče v Dresdnu je v sredo na zaporne kazni obsodilo štiri skrajno leve aktiviste zaradi nasilnih napadov na neonaciste in pripadnike nemške skrajne desnice. Glavno obtoženko so obsodili na pet let in tri mesece zapora, ostali soobtoženi pa so dobili med dve leti in pet mesecev ter tri leta in tri mesece zapora.

V Lepizigu se je v petek zvečer zbralo več sto njihovih simpatizerjev, ki so v mestu postavili cestne blokade, zanetili požare ter s streh in ulic metali izstrelke na varnostne sile. V izgredih je bilo ranjenih več policistov in novinar, tri protestnike pa so aretirali.

Policija je danes prek družbenega omrežja Twitter sporočila, da je začela preiskavo o javnih neredih, nevarnih poškodbah, napadih na policiste, gmotni škodi in nezakoniti uporabi eksplozivnih sredstev.

Skrajno levi aktivisti so na družbenih omrežjih za danes pozvali k nacionalnemu dnevu akcij v Leipzigu, čeprav so lokalne oblasti to prepovedale. Policija po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes v mestu pričakuje več tisoč demonstrantov in je že poostrila nadzor na cestah, ki vodijo v Leipzig.