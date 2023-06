Sodna dvorana v nemškem Rostocku je bila polna do zadnjega kotička. Pogled na sodni razpored sicer ni dajal občutka, da se bo v njej dogajalo kaj zanimivega, saj se je vendarle zaključevalo sojenje za finančno prevaro. A je tudi to v medijih in pri radovednežih vzbudilo nemalo zanimanja – množice so se zgrinjale, da bi v živo videle atraktivnega 49-letnega pogrebnika Enrica, ki je s svojimi fizičnimi aduti in sladkimi besedami zapeljal tri vdove, jim obljubljal skupno prihodnost, nato pa jih obral do kosti in zavrgel kot smeti. Skupno jim je pobral 230.000 evrov. Sodišče ga je obsodilo na tri leta in deset mesecev zapora.

Izkoristil smrt moža

Atraktiven in simpatičen pogrebnik Enrico, eno od nemških novinark je za trenutek spomnil na hollywoodskega lepotca Bradleyja Cooperja, je na svoje žrtve prežal v najranljivejših trenutkih njihovega življenja. Strtim zaradi smrti njihovih bližnjih jim je ob krsti nudil podporo, si pridobil njihovo zaupanje, jim izpovedal ljubezen in obljubil skupno življenje. Lagal jim je, da bi se tako dokopal do njihovega denarja. Vdove so za nemški RTL dejale, da so nasedle njegovim sladkim besedam. Bile so osamljene, on pa je zlorabil njihovo zaupanje.

»Zelo sem bila vesela, ko mi je ponudil pomoč pri organizaciji pogreba, saj sem bila za vse sama,« je o srečanju z Enricom po smrti moža leta 2019 povedala 63-letnica. Poskrbel je za kremacijo in ostale nujne podrobnosti pred zadnjim slovesom. »Prihajal me je obiskovat, venomer je bil na voljo za pogovor, pa tudi zelo čeden je bil. Povsem sem mu zaupala in se mu prepustila,« je opisala njun odnos. Prijateljstvo se je sčasoma razvilo v intimno razmerje. Ker naj bi imel težave z davkarijo, kupiti pa si je želel hišo, mu je nekajkrat posodila denar. Imela ga je za marljivega in uspešnega poslovneža. Obljubil ji je, da ji bo posojilo hitro vrnil, a razen nekaj tisočakov denarja ni več videla. Dolžan ji je ostal okoli 140.000 evrov. Ko mu je zagrozila s prijavo policiji, se ji zasmejal v obraz in jo izzval, naj to kar stori. Prepričan je bil, da je nedotakljiv. »Brezsramno je izkoristil smrt mojega soproga. Pretvarjal se je, da me ljubi, potem pa me je okradel,« je pričala na sodišču.

Obramba: Same so si krive

»Z možem sva bila dan in noč skupaj 40 let. Ko je umrl za rakom, sem se vrgla v delo. Tudi za konec tedna,« je na sodišču pripovedovala druga žrtev. Čeprav sta se s pogrebom ukvarjala njena otroka, se je Enrico tiste dni večkrat oglasil pri njej, saj naj bi bilo nekaj narobe z žaro. Ob prvem srečanju sta se ujela, govorila sta več ur. Znova sta se videla, ko je prinesel račun. Zbližala sta se. Posojilo mu je ponudila sama. Dala mu je denar, ki ga je podedovala od mame in ki je bil namenjen za gradnjo sinove hiše. »Bila sem tako zelo slepa. Še sama ne morem verjeti,« je odvrnila na vprašanje sodnika, zakaj mu je še naprej dajala denar, če ji že prvih posojil ni vrnil. Enrico naj bi bil mojstrski manipulator, ki obvlada odnose z ženskami. Pretental je tudi mlado mamico, ki je izgubila otroka. Prav ona naj bi našla še druge žrtve in sprožila sodni postopek.

Enrico obtožb na sodišču ni komentiral, njegov zagovornik pa je ostro zanikal navedbe trojice. Prepričan je, da so se ženske, ki jih je označil za neverodostojne, dogovorile za skupinski »napad« na pogrebnika, saj ga hočejo videti za zapahi. Kakšen motiv naj bi imele za to, odvetnik ni razložil. Same so krive, da so mu denar posojale »na lepe oči«, so pa, tako odvetnik, dobile nekaj v zameno: »Skoraj vsak teden ste spale z njim. In pri tem zelo uživale.« Čeravno je na prvi pogled Enrico deloval kot uspešen poslovnež, dokumenti kažejo drugače, saj že dve desetletji na njegovo ime ni pisano nič – ne avto, ne račun, ne podjetje, ne hiša. Zadolžen je do vratu, različnim upnikom je dolžan več kot 730.000 evrov. Skoraj gotovo se bo zaradi tega v prihodnosti še znašel na zatožni klopi.