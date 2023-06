#intervju Ma Thida​, aktivistka, nekdanja zapornica, pisateljica: Cenzura nas omeji, propaganda pa zaslepi​

Ma Thida je ustanoviteljica mjanmarskega centra PEN, kirurginja, aktivistka, bivša zapornica, vodja odbora pisateljev v zaporu in pisateljica. V Mjanmaru je znana kot oseba, ki je svoje znanje nesebično predajala tistim, ki so ga bili najbolj potrebni, in prostovoljno zdravila ljudi, ki si zdravnika niso mogli privoščiti. Bila je osebna zdravnica mjanmarske političarke in nasprotnice vojaške hunte Aung San Su Či, sočasno pa je skrbela za logistiko posredovanja informacij javnosti. Zaradi političnega udejstvovanja in predvsem pisanja je bila tarča represivnega režima, leta 1993 pa je bila obsojena na 20 let zapora zaradi ogrožanja javnega miru, stikov z nezakonitimi organizacijami in distribucije nezakonite literature.