Kitajska si pridržuje pravico do uporabe sile za vključitev Tajvana v svoje ozemlje, medtem ko si še naprej prizadeva za mirno »ponovno združitev«, izjavo Lija danes povzemajo kitajski mediji. »Nikoli ne bomo obljubili, da se bomo vzdržali uporabe sile,« je zatrdil. Kitajska po njegovem tudi ne bo dopuščala, da bi si Taipei prizadeval za neodvisnost. Li je te besede izrekel v četrtek na srečanju z gostiteljem konference, singapurskim obrambnim ministrom Ng Eng Henom.

»Kitajska mora biti združena,« je še dejal Li. Kitajsko vodstvo bo odločno branilo nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost Kitajske, je dodal obrambni minister, ki se konference letos udeležuje prvič.

Največji varnostni forum v indo-pacifiški regiji

Konferenca z naslovom Dialog Shangri-la velja za največji varnostni forum v indo-pacifiški regiji. Udeležbo na njej so letos napovedali predstavniki iz 40 držav. V ospredju srečanja bo po pričakovanjih naraščajoči vpliv in vojaška moč Kitajske ter posledice ruske invazije na Ukrajino.

Konference se udeležuje tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je ob začetku srečanja pozval k tesnejšemu sodelovanju med Evropo in Azijo. »V različnih vprašanjih in konfliktih, od invazije na Ukrajino do napetosti v Južnokitajskem morju, bi morali skupaj braniti ključna varnostna načela, kadar koli in kjerkoli so ogrožena,« je Borrell dejal za agencijo dpa. EU to počne in pričakuje od partnerjev, da bodo storili enako, je dodal.

Do nedelje bodo na konferenci nastopili številni ministri in voditelji. Drevi naj bi udeležence nagovoril avstralski premier Anthony Albanese. V soboto pričakujejo nastop ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, medtem ko bo njegov kitajski kolega Li v nedeljo spregovoril o novi varnostni agendi Kitajske.

Upanje, da bi bilo srečanje v Singapurju lahko priložnost za izboljšanje napetih odnosov med Washingtonom in Pekingom, je splahnelo po tistem, ko je Peking pred dnevi vabilo za srečanje Lija z Austinom ob robu konference v Singapurju zavrnil. Peking razloga za odločitev ni podal, sporočil je le, da se ZDA zavedajo, zakaj je dialog med državama trenutno težaven.