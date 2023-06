V spomin na častitljivi praznik hamburgerjev so na državni tiskovni agenciji strokovni in laični javnosti posredovali nekaj statističnih podatkov, ki so jih zbrali pri najbolj znamenitih prinašalcih hrane na dom. Kot so pojasnili pri Woltu, je hamburger jed, ki jo slovenski uporabniki najpogosteje naročajo, saj je v vsakem tretjem naročilu, skupaj z njim pa na dom skoraj vedno potuje še krompirček. Glede posameznih vrst hamburgerjev so opazili, da je najbolj priljubljen hamburger s sirom, sledita pa mu klasičen in piščančji bližnji sorodnik. Vegetarijanske in veganske alternative uporabniki njihove storitve največ naročajo v času kosila in večerje ob petkih, pa tudi ob nedeljah. Pri Glovu pa so navedli, da se je Slovenija glede pogostosti naročil hamburgerjev uvrstila na peto mesto med vsemi državami, kjer poslujejo, in da po njihovih podatkih Slovenci najpogosteje začutijo slast po tej specialiteti svetovnega kova med 17. in 20. uro, ko oddajo približno 38 odstotkov dnevnih naročil. Še posebno pa prebivalce Slovenije muči lakota ob koncih tedna, saj hamburgerji sestavljajo več kot 45 odstotkov vseh naročil te moderne jedi.

Med temi, ki se doma bašejo z polpetki v žemljici, skoraj gotovo ni Jureta Godlerja, televizijskega satirika in voditelja, kot so ga predstavili v reviji Lady, saj bolj kot na te vrste kulinarično razvedrilo prisega na suši in angleški zajtrk. »Pri prehrani sem bolj Anglež. Zjutraj rad pijem čaj in jem angleške piškote, kdaj tudi kuhano jajce, znam pa pripraviti tudi poširano jajce na toastu. Pri hrani sem zelo asketski. Zelo rad pa zavijem na dober suši, ki bi ga lahko jedel vsak dan,« je o svojih prehranjevalnih navadah za revijo Lady razglabljal Godler.

Še več modrih misli je bilo izrečenih ob prazniku, posvečenem mladosti, ki so se mu posvetili v reviji Suzy s precej spektakularnim uvodom in zapisali, da smo 25. maja v nekdanji skupni državi praznovali praznik s prekrasnim imenom – dan mladosti. »In prav ta praznik je dolgo predstavljal mladost, upanje in prihodnost,« je zapisano v uvodu v zasliševanje slavnih osebnosti na temo mladosti. Jernej Kuntner, ki so ga predstavili bralnemu krožku kot otroka socializma in človeka, ki se še danes spominja rajanja in dogajanja ob tem posebnem dnevu, je povedal: »Večkrat praznujem mladost, ker je moja že odšla po poti brez vrnitve. Kljub temu sem v srcu in duši še vedno mladosten in neskončno naklonjen mladim.« Tudi Jernejev igralski kolega Gojmir Lešnjak - Gojc, ki po opažanjih uredništva ne skriva, da v njem ves čas brbota neusahljiv vrelec mladosti, kot so se slikovito izrazili, in se s širokim nasmeškom spominja tega nekoč magičnega dneva, ko so bili, kot se še živo spomni, po vseh večjih mestih postavljeni odri, odmevala je glasba različnih zvrsti, ljudje pa so rajali po ulicah, iz plastičnih kozarcev pili pivo in se veselili. »S prijatelji še vedno praznujemo ta praznik,« je slikovito dogajanje iz preteklosti podoživel Gojc.

Plavanje najljubši šport Dominike Švarc Pipan

Po preteklosti, točneje po časopisnih arhivih, so brskali tudi v slovenskih novicah in v reviji Suzy izpred nekaj let, točnega leta niso omenili, slučajno našli nekaj, kar, kot so še posebej podarili, »gotovo drži še danes.« In kaj je to? Intervju s članico delovne skupine za pravice živali in članico strateškega sveta za prehrano ter spremljevalko predsednika vlade Roberta Goloba Tino Gaber, ki je razpredala o tem, kakšni moški jo privlačijo in zanimajo. »Oh, ta moška vsemogočnost in božanskost. Da obvlada skoraj vse, česar se loti, in je moj mucek in gladiator hkrati. Da me vsak dan spravi v smeh, mi ljubko nagaja, me res ogromno nauči, premaga v športu, me spomni, zakaj sem zanj najboljša, in mi pusti, da sem, kakršna sem,« je podrobno opisala svojega popolnega moškega. So pa opozorili, da je Gabrova v tistem intervjuju razkrila še, da je imela več kot štiri leta težave s starejšim moškim, ki je velikokrat stal pod njenim oknom in ji, kot je opisala, nagajal. Dejala je, da takrat niso mogli nič, ker je stal na javni površini. »No, če bi se ji kaj takšnega zgodilo zdaj, smo prepričani, da bi njen dragi hitro poskrbel tudi za to,« pa je zaključek prigode o zaljubljenem predsedniku vlade in njegovi srčni izbranki. O tem, kaj zmorejo in kako se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi ter si krajšajo prosti čas in napajajo z energijo za to, da lahko neutrudno delajo, pa se je falanga Golobovih ministrov razgovorila za časopis Večer, kjer smo izvedeli, da Luka Mesec dela več kot deset ur na dan, obenem pa se trudi držati pravila, kot je objavil, da ne dela ob večerih in koncih tedna. In kako se sprošča, ko ne dela? »Ob večerih berem, gledam filme, se s kom dobim, proste popoldneve izkoristim za šport, ob koncih tedna sem s prijatelji, se zapeljem do morja …​ Jutro začnem z 20 minutami telovadbe, joga obvezno po službi. Od športov imam najraje tenis,« je o svojih delovnih in nedelovnih urah pripovedoval Mesec.

Tudi Dominika Švarc Pipan, tako kot kolega Mesec, prisega na jogo, s tem, da je njen najljubši šport bolj vodne narave. »Plavanje je moj najljubši šport, v zadnjem času pa sem ponovno začela aktivneje rekreativno kolesariti. V mladosti sem sicer aktivno trenirala odbojko in športni ples, še danes pa zelo rada plešem – z možem pleševa swing. Sproščam se tudi z jogo, ki je zelo pomemben del mojega sproščanja in skrbi za mojo psihofizično kondicijo že mnoga leta, in meditacijo. Tudi masaže štejem za zelo koristne pri vzdrževanju dobrega počutja in mišično-skeletnega zdravja, vendar mi na tem področju, v času ministrskega mandata, skoraj povsem zmanjkuje časa,« pa je osebna izpoved ministrice za pravosodje o tem, kako vzdržuje svoje počutje in mišično-skeletno zdravje.

Murko ima voznika in dva menedžerja

Zelo osebnoizpovedne narave je bil tudi sestavek, ki so ga svoji bralni skupnosti ponudili v branje in razmislek v reviji Suzy, v njem pa je menda prvič za medije o burnem zakonu z Damjanom Murkom spregovorila njegova žena Maja Murko. »V mojih očeh je Damjan Murko oseba, brez katere bi bila mrtva. Človek z veliko začetnico, ki mi je dal krila, da lahko letim, razprl je tudi svoja krila, da lahko letim na njegovih,« je zainteresirano javnost v nekaj stavkih čustvenega nagovora razveselila Maja in še potožila, kakšno breme zaradi slave doživljata tako sam Damjan kot najbolj iskana medijska osebnost v Sloveniji in glasbeni umetnik, ki se lahko pohvali z največjim številom nastopov na leto, kot tudi njegova družina. »Težko se prosto giblje, ne hodi v trgovino, v avtopralnico, ima svojega voznika, dva menedžerja, jaz sem njegova tajnica. Niti predstavljala si nisem, da bo njegova kariera presegla vse meje. Že ko stopiva na ulico, si nadeneva nasmeh na obraz, pot od ene točke do druge pa traja celo večnost, saj ga vsi prosijo za fotografijo in avtogram,« je povedala Damjanova žena in poslovna sekretarka.