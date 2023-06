»Japonska je kot pomorska država zavezana ohranjanju in zaščiti pomorskega reda, ki temelji na pravilih,« je na slovesnosti ob prihodu japonskih in ameriških plovil dejal namestnik vodje misije na japonskem veleposlaništvu v Manili Keniči Matsuda.

Teden dni trajajoče vaje bodo potekale v bližini ustja Manilskega zaliva v spornem Južnokitajskem morju, ki si ga Peking skoraj v celoti lasti. ZDA si v zadnjem času prizadevajo okrepiti varnostna zavezništva v azijsko-pacifiški regiji, poroča AFP.

Manila in Washington sta se nedavno dogovorila, da bosta ponovno začela izvajati skupne pomorske patrulje, sklenila pa sta tudi dogovor, ki ameriškim vojakom omogoča dostop do dodatnih štirih vojaških oporišč na Filipinih. Tokio in Manila se medtem pogovarjata o ključnem obrambnem paktu, ki bi državama omogočil namestitev vojakov na ozemlju druge države za usposabljanje in druge operacije.

Tiskovni predstavnik filipinske obalne straže Armando Balilo je ta teden povedal, da sta tristranske vaje predlagali ZDA in Japonska. Državi sta ključni dobaviteljici plovil, ki jih filipinska obalna straža in mornarica uporabljata za patruljiranje.