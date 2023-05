Visokošolski sindikat stavka zaradi plačnih nesorazmerij v visokem šolstvu in nezadovoljstva nad novo visokošolsko zakonodajo.

Papič je v izjavi za STA ob robu konference slovenskega združenja elektroenergetikov Cigre - Cired dejal, da se na ministrstvu z visokošolskim sindikatom intenzivno pogajajo in da so razrešili praktično vse zadeve, ki niso vezane na odpravo plačnih nesorazmerij. »Včeraj so potekala pogajanja na krovni ravni, predstavljena so bila vladna izhodišča. Zdaj so postavljeni pogoji, da se premaknejo stvari tudi na tem področju in resnično upam na konstruktivni pristop visokošolskega sindikata,« je še dodal.

Po navedbah visokošolskega sindikata pa stavkovna pogajanja, ki trajajo od lanske jeseni, niso prinesla rešitev, ker vlada po njihovem zavrača odpravo dokazanih plačnih krivic in je med pogajanji celo preklicala že dogovorjene rešitve. Omenjeni predlog glede nesorazmerij pa je po njihovo neustrezen.

Na današnjem stavkovnem shodu na ljubljanski filozofski fakulteti je predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič sicer napovedal možnost stopnjevanja stavke, ki se bo nadaljevala 13. in 14. junija.