S skupno zmago Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) je Slovenija postala 17. država, ki se lahko pohvali s skupnim zmagovalcem dirke po Italiji, in enajsta z zmago na vseh treh tritedenskih dirkah. 33-letnik je z dosežkom izpolnil glavni cilj sezone, v katerem želi uživati nekaj časa. »Sploh ne znam opisati, kako točno mi je uspelo in kaj vse sem doživel v zadnjih dneh. Skozi mene se je prelilo toliko čustev! Veliko sem žrtvoval, da sem tu, kjer sem, in v tem trenutku bi rad le užival,« je nad razpletom dirke zadovoljen Primož Roglič.Čeprav je prišel že do svoje 74. zmage v karieri, čustev sreče v Rimu in dan pred tem na Svetih Višarjah ni mogel skrivati. »Teh občutkov se ne da opisati, kaj vse se je dogajalo. Tudi zaradi dogodkov iz preteklosti. To lahko le doživiš in si zapomniš za vse življenje.«

Veliki start v Sloveniji?

Enako srečni kot Primož Roglič so ob koncu 106. izvedbe italijanske pentlje tudi organizatorji. »Začetni del Gira je kvarilo vreme, kar je vplivalo tudi na način dirkanja. V odločilnem tednu pa se je vreme izboljšalo, ob ceste je prišlo veliko gledalcev, tako da smo videli pravi spektakel,« letošnji Giro ocenjuje direktor Mauro Vegni.Čeprav Giro letos ni prišel v neposredno Slovenijo, so za vrhunec poskrbeli slovenski navijači, ki so na odločilni dan Gira romali na Svete Višarje.

Gorski kronometer je bil za organizatorje zahtevna logistična preizkušnja, ki pa so jo prestali z odliko. »Nikoli nismo rekli, da bi etapa lahko odpadla. Sploh ne vem, od kod je to prišlo. Na nas organizatorjih je, da skrbimo za zanimivost dirke. Če bi hoteli iskati najlažje rešitve, bi kronometer organizirali na avtocesti. Mislim, da tam ne bi bilo toliko ljudi,« je nad izvedbo na Višarjah navdušen direktor dirke, ki je zelo pohvalil slovenske navijače.

Mauro Vegni se v naslednjih letih, ko si na Giru želi videti tudi Tadeja Pogačarja, nadeja, da bi dirka po Italiji spet zavila tudi v Slovenijo. »Ves čas smo v kontaktu z ljudmi v Sloveniji in pogovori potekajo. Nič ni konkretno dorečeno, a smo v stiku. Obstaja tudi možnost, da bi se dirka v Sloveniji začela, saj pravila Mednarodne kolesarke zveze določajo, da je lahko start dirke tudi v drugi državi, če se lahko v Italijo lahko vrnemo brez prostega dne. Slovenija je blizu ...«

Manjka le še Tour

Podobno skrivnosten v napovedih za prihodnost kot direktor dirke po Italiji je tudi Primož Roglič. »Vsi vemo, kaj mi v zbirki lovorik še manjka, a s tem nisem obremenjen,« je novopečeni zmagovalec Gira sam namignil, da ga še vedno zanima zmaga na sloviti dirki po Franciji. V kolesarski karavani so se hitro razširile govorice, da bi po uspehu v Italiji na krilih sproščenosti v Franciji lahko dirkal že letos. »Povejte to moji ženi. Kolesarstvo je del mojega življenja, vendar imam tudi družino. Poskušam biti tudi del tega,« slovenski šampion namiguje, da je bolj malo možnosti za nastop na dirki po Franciji, ki se začne že čez dober mesec dni.

Možnosti vseeno obstajajo. »Ne vem še, kako se je Primož odločil. Njegov cilj letos je bil Giro, kaj sledi, ve le Roglič sam,« upanje navijačem daje sotekmovalec zasavskega orla pri Jumbu-Vismi Jan Tratnik.Že pred začetkom Gira je dolgoletni fizioterapevt Primoža Rogliča Jernej Švab za Dnevnik zaupal: »Takšnega kolesarja si v ekipi želi vsak. Zanj je vedno prostor.« Še več upanja navijačem je Primož Roglič ob koncu druženja z novinarji dal sam, ko ni niti enkrat kategorično zanikal možnosti, da bi na dirki nastopil že letos. Na zadnje vprašanje, kdaj se bo podal po zmago na Touru, je odgovoril: »Še ne vem. Vedno povem, da sem zmagal že na veliko dirkah in da je vsaka naslednja le bonus. Bomo videli, kaj bo življenje prineslo v prihodnje.«

