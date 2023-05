Priročnika Rane zlorab in Primeri dobre prakse za preprečevanje in zaščito mladoletnikov v župniji je pripravila in prvič izdala Italijanska škofovska konferenca. Hrvaška škofovska konferenca ju je prevedla in objavila tudi na svoji spletni strani.

Prvi priročnik poskuša odgovoriti na vprašanja, kje in kdaj se dogajajo zlorabe, kakšne so njihove značilnosti in kakšne so posledice za žrtve. Namenjen je učiteljem, vzgojiteljem in cerkvenim uslužbencem.

Drugi priročnik je namenjen staršem, učiteljem in cerkvenim uslužbencem. Izpostavlja pomen vzpostavitve varnega okolja za zdravo odraščanje mladih ter odgovornost in naloge cerkvenih uslužbencev.

Predsednica hrvaškega združenja Roka za pomoč žrtvam pedofilije in njihovim družinam Erika Valić je v nedeljo v Dnevniku hrvaške televizije Nova TV izpostavila, da je izobraževanje pomembno, da pa gre v tem primeru le za gašenje požara.

Poudarila je, da se tega učimo vse življenje. »Ali veste, kaj je morala, ali pa ne veste. In tu je pomembna represija, kazen, pomemben je zakon in pomembno je pravosodje,« je poudarila.

Spolne zlorabe mladoletnikov v hrvaški Cerkvi so prišle v ospredje prejšnji teden, ko je reški nadškof Mate Uzinić predstavil poročilo o rezultatih dveinpoletne preiskave, v kateri je bilo pet duhovnikov od skupno devetih obtoženih spolnih zlorab mladoletnikov. Med njimi je tudi duhovnik, ki je med letoma 1987 in 1994 zlorabil 13 fantov, dejanje pa je priznal leta 2018, ko se je sam javil policiji.

Poročilo reške nadškofije je na Hrvaškem sprožilo ugibanja, koliko podobnih primerov je bilo v Cerkvi drugod po državi. Splitsko-makarska nadškofija je po poročanju spletnega portala Index lani prejela štiri prijave, hvarska škofija pa eno leta 2018, medtem ko številne škofije in nadškofije na novinarska vprašanja o tem niso odgovorile.