»Naša zračna obramba je odkrila in uničila več kot 40 ciljev. Napadi na Kijev so bili odbiti,« je sporočila civilna in vojaška uprava Kijeva. Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da napadi niso zahtevali smrtnih žrtev ali ranjenih.

Gre za petnajsti napad na ukrajinsko prestolnico od začetka maja, izveden pa je bil z manevrirnimi raketami, ki so jih izstrelili strateški bombniki TU-95MS, in brezpilotnimi letali, je civilna in vojaška uprava Kijeva sporočila na Telegramu.

Kot je dodala, »s temi nenehnimi napadi sovražnik poskuša civilno prebivalstvo ohranjati v stanju globoke psihološke napetosti«.

Rusija je sicer najobsežnejši napad z brezpilotnimi letalniki na Kijev od začetka invazije na Ukrajino izvedla v noči na nedeljo. Štirideset od 54 izstreljenih dronov je bilo usmerjenih na ukrajinsko prestolnico, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, tri pa ranjene.