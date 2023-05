Predstavniki vlade stroke in javnosti ne prezirajo, zasmehujejo in osirajo po družbenih omrežjih ali v intervjujih. Ponovno jih vabijo na usklajevalne sestanke in v posvetovalne skupine, toda v CNVOS vendarle opozarjajo, da z vidika formalnega vključevanja javnosti trenutna vlada ni nič boljša od svoje predhodnice. (Foto: Luka Cjuha)