Pozivi k nadaljnjemu zniževanju porabe plina

V Evropskem okoljskem uradu in organizaciji Greenpeace pozivajo države članice EU h krepitvi ukrepov za varčevanje s plinom in elektriko, saj bomo po njihovih besedah le tako lahko energetsko varno preživeli naslednjo zimo in dolgoročno preoblikovali evropske energetske sisteme.