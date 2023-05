Policija je ugotovila, da je za volanom traktorja, udeleženega v včerajšnji nesreči maturantov v hrvaški Istri, sedel mladoletnik, eden od dijakov. Včeraj dopoldan se je v Labinu pripetila nesreča, v kateri se je domnevno zaradi odpovedi zavor prevrnila prikolica traktorja, pri čemer se je poškodovalo šestnajst maturantov. V ostrem ovinku ob vožnji po klancu naj bi voznik zapeljal na nasprotno stran ceste, nato pa še z nje, pri čemer je prebil varovalno ograjo. Mrtvih na srečo ni bilo, osem maturantov pa je še vedno v bolnišnici. Trije so huje poškodovani. Enega s poškodbami prsnega koša so že operirali, drugega z zlomljenima gležnjem in roko še bodo, tretji najverjetneje operacije ne bo potreboval.

Zaključek šolanja so včeraj praznovali srednješolci po celi Hrvaški. Tradicionalni proslavi ali bolje rečeno zabavi pravijo norijada, v različnih krajih pa jih različno praznujejo. Nekateri organizirajo parade na glavnih ulicah krajev, se zberejo na osrednjih trgih, nato pa se ob glasbi in plesu zabavajo in plešejo. Maturanti iz Labina so se najprej poslovili od učiteljev na šoli, se odpravili do župana, naslednji cilj pa naj bi bila zasebna zabava v kraju Prtlog. Na pot so se odpravili z dvema kamionoma in dvema traktorjema, kar je tradicija. Eden od njih ni prispel do konca poti. Zabavo so potem odpovedali.