Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nekaj ur pred tem, ko je zvečer govoril v Beogradu na, kot trdijo režimski mediji, »največjem zborovanju v zgodovini Srbije«, dvignil pripravljenost srbske vojske na najvišjo raven in ukazal hiter premik na mejo s Kosovom.

Zaradi prepovedi srbskih registrskih tablic so kosovski Srbi že novembra lani izstopili iz vseh kosovskih institucij. Svoje delo v štirih občinah so med drugim nehali opravljati srbski župani in 600 srbskih policistov, ki so jih kmalu zamenjali policisti albanske narodnosti, šele zdaj pa so nastopili tudi albanski župani. Oboje je za Srbe na Kosovu in v Srbiji nesprejemljivo, čeprav so to sami izzvali.

Več lažje ranjenih

Danes se je situacija zaostrila zlasti v občini Zvečan, kjer je policija proti množici Srbov, ki so se zbrali pred občinsko zgradbo, uporabila solzivec in dimne bombe, slišali so se tudi streli. Po trditvah srbskih medijev je bilo več Srbov lažje ranjenih, kosovska policija je blokirala vse dostope do mesteca Zvečan, proti občinski zgradbi pa poslala oklopna vozila in svoje specialce.

Novi župan srbske občine Zubin Potok Izmir Zečiri je upor Srbov komentiral: »Dobro vemo, da gre za tako imenovani vzporedni sistem ob posredovanju Srbije s pomočjo kriminalnih skupin.«

Obrambni minister Srbije Miloš Vučević pa je utemeljil dvig pripravljenosti vojske na najvišjo raven in pošiljanje enot na mejo s Kosovom tudi takole: »Jasno je, da gre za institucionalni teror na ozemlju Kosova in Metohije proti srbski skupnosti. Do konca hočejo izvesti etnično čiščenje srbske skupnosti na severu Kosova in Metohije. Srbija pa ne bo dovolila nove nevihte.«

Po pisanju črnogorske spletne strani Vijesti je ameriški veleposlanik na Kosovu obsodil posredovanje policije v srbskih občinah in zahteval, da se takoj odpravijo nasilni ukrepi. Po poročanju Radia Svobodna Evropa se je situacija danes popoldne umirila, čeprav so pred občinskimi zgradbami še vedno policija in skupine kosovskih Srbov. Novim županom naj bi uspelo s pomočjo policije priti do svojih pisarn.

Novi župani Zvečana, Zubinega Potoka in Leposavića so prisegli v četrtek. Že 19. maja je to storil novi župan največje srbske občine Severna Mitrovica. Države kvinte (ZDA, Francija, Italija, Nemčija in Velika Britanija) pa menijo, da aprilske volitve zaradi bojkota Srbov ne predstavljajo dolgoročne politične rešitve za štiri občine na severu Kosova.

»Največji shod v zgodovini Srbije«

Napetosti na Kosovu so nekoliko zasenčile veliko vladno zborovanje »za mir in upanje« v Beogradu, na katero so avtobusi iz vse Srbije pa tudi iz sosednjih držav pripeljali udeležence. S Kosova pa se je skupina tamkajšnjih Srbov pred enim tednom peš odpravila na beograjski vladni shod.

Vsekakor gre za protiutež izjemno množičnim zborovanjem proevropske opozicije, ki potekajo enkrat na teden kot odziv na strelska pohoda z 18 smrtnimi žrtvami v začetku maja. Opozicija zahteva spremembe v medijski vladni politiki, ki omogoča spodbujanje nasilja na televiziji in ki si preveč podreja medije. Lastnik znane televizijske hiše Pink z več programi Željko Mitrović pa je v četrtek »po posvetovanju z Vučićem« napovedal, da v naslednjih desetih dneh ne bo resničnostnega šova Zadruga, ki se že več let predvaja na tej televiziji.