»Na priporočilo srbskega predsednika predsednika Aleksandra Vučića sem sprejel odločitev, da v najkrajšem možnem roku, ne daljšem od desetih dni, ukinem resničnostni šov Zadruga. Verjamem, da sta enotnost Srbije in ocena predsednika republike pomembnejši od vsake vrste interesa in mojega osebnega interesa,« je Mitrović sporočil v četrtek na družbenem omrežju Twitter.

Zadruga je najbolj znani resničnostni šov v Srbiji. Televizija Pink ga predvaja od leta 2017. Znan je po visokih denarnih nagradah in honorarjih, nasilnih prizorih in opolzkostih ter po kontroverznih tekmovalcih, med katerimi so bili tudi nekdanji zaporniki. Prizori nasilja in kletvice so med predvajanjem šova čez dan cenzurirani, ponoči pa jih predvajajo brez omejitev.

Ukinitev resničnostnih programov in oddaj, ki promovirajo nasilje, je bila sicer tudi ena od zahtev na majskih protestih v Beogradu, ki jih je organizirala opozicija.

Protestniki med drugim zahtevajo odvzem nacionalnih frekvenc provladnima komercialnima televizijama Pink in Happy. To sta tudi televiziji, na katerih je delež resničnostnih šovov največji. Na televiziji Happy je v prvih treh mesecih tega leta na primer znašal 11 odstotkov, na televiziji Pink pa 39 odstotkov, predvsem zaradi šeste sezone Zadruge, je pokazalo poročilo sveta za regulacijo medijev (REM).

REM v Srbiji sicer nadzoruje delo elektronskih medijev, ena od zahtev opozicije pa je tudi zamenjava vseh članov sveta tega organa.

Protesti pod sloganom Srbija proti nasilju v srbski prestolnici potekajo vsak petek vse od dveh strelskih napadov v začetku meseca, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 18 ljudi. Ta teden bodo zaradi današnjega provladnega shoda v organizaciji Vučićeve Srbske napredne stranke izjemoma potekali v soboto.